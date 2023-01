Comunicado de prensa de Business Wire: Bartek Ingredients Inc.

Bartek Ingredients avanza en sus planes para consolidar su posición como principal productor mundial de ácido málico y fumárico de calidad alimentaria con la colocación de la primera piedra de su planta vanguardista de producción de ácido málico y fumárico, valuada en 175 millones de dólares.

Left to right: Tim Larson (Bartek), Minister Neil Lumsden, MP Chad Collins, Minister Lisa Thompson, Hamid Goli (Bartek), Jose Kafie (Bartek), John Burrows (Bartek), Jim Vincent (Bartek), Steven Chambers (Bartek), Minister Vic Fedeli. (Photo: Business Wire)

La empresa celebró una ceremonia de colocación de la piedra fundamental el 12 de enero, con la presencia de algunos funcionarios del gobierno canadiense y los líderes de la comunidad local para festejar el inicio oficial de la construcción de la obra.

"Estamos encantados de poder colocar la primera piedra de nuestras nuevas instalaciones, que marcarán un nuevo hito mundial en materia de seguridad, eficacia y respeto del medio ambiente", manifestó John Burrows, presidente y director general de Bartek. "Estamos encantados de invertir en la comunidad de Stoney Creek y orgullosos de desempeñar una función relevante en el apoyo a las industrias locales y la economía local. Estamos muy agradecidos por nuestras asociaciones con el gobierno provincial y federal y Environment Hamilton; valoramos muchísimo su apoyo y orientación durante todo el proceso".

Participaron en la ceremonia de colocación de la piedra fundamental el Ministro de Turismo, Cultura y Deporte y Diputado Provincial por Hamilton East, Neil Lumsden, el Ministro de Desarrollo Económico y Comercio, Victor Fedeli, la Ministra de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales, Lisa Thompson y el Diputado Federal por Hamilton Este-Stoney Creek Chad Collins.

"Felicitamos a todos los integrantes de Bartek Ingredients por este hito tan emocionante", expresó el ministro Fedeli. "La inversión de 175 millones de dólares de Bartek garantizará que la empresa pueda seguir ampliándose y creando más puestos de trabajo bien remunerados en Hamilton y la región circundante. Juntos, estamos construyendo un Ontario más fuerte, con oportunidades para todos".

Las instalaciones duplicarán la capacidad de producción de Bartek e impulsarán el desarrollo de nuevos productos y otros esfuerzos de innovación. También se construye pensando en la sostenibilidad y según lo previsto, será la instalación más sostenible del sector desde el punto de vista ambiental: se prevé que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad en más de un 80%.

"Ontario tiene la ventaja de la energía limpia y es un lugar sostenible y predecible para hacer negocios", comentó el ministro Piccini. "Como resultado, estamos atrayendo los empleos del mañana. Mi Ministerio se enorgullece de trabajar en estrecha colaboración con Bartek a lo largo del proceso de permisos y aprobaciones para ayudar a asegurar esta importante inversión a Ontario".

Por su parte, el ministro Thompson agregó: "Las nuevas instalaciones de Bartek son muy modernas y serán un ejemplo muy elocuente del sólido sector de fabricación y procesamiento agroalimentario que tiene Ontario. Esta importante inversión creará puestos de trabajo bien remunerados en la comunidad local y consolidará todavía más la cadena de suministro de alimentos de valor añadido de Ontario".

Con este proyecto, Bartek inyectará 100 millones de dólares en la economía local de Stoney Creek. Según el cronograma, las instalaciones estarían plenamente operativas a principios de 2024.

"Las instalaciones de Bartek en Hamilton pronto se convertirán en una de las principales plantas de producción de ácido málico y de grado alimentario del mundo", aseguró el ministro Lumsden. "Nuestro gobierno está encantado de ver a los fabricantes locales, como Bartek, invertir en Ontario para crecer y crear más puestos de trabajo bien remunerados aquí mismo, en Hamilton".

Para más información, visite bartek.ca o comuníquese con Bartek en info@bartek.ca.

Acerca de Bartek Ingredients

Desde hace más de 50 años, Bartek Ingredients Inc. es uno de los principales fabricantes mundiales de ácido málico, ácido fumárico y anhídrido maleico. Con sede en Stoney Creek, Ontario (Canadá), Bartek emplea a 120 personas en sus dos plantas de producción en el sur de Ontario. Las instalaciones de Bartek tienen la certificación de la norma ISO 9001:2015. Bartek también cuenta con la certificación de BRC Global Standard for Food Safety y distribuye a más de 40 países de todo el mundo. Con una nueva propiedad en 2019 e inversiones significativas, la presencia de Bartek en el espacio de los alimentos y las bebidas continúa consolidándose con productos y servicios sumamente innovadores que utilizan una profunda experiencia en productos y conocimiento de aplicaciones para ofrecer soluciones a las necesidades de la industria. Para obtener más información sobre Bartek, visite bartek.ca/.

Contacto

Erin Robbins MarketPlace erin.robbins@marketplacebranding.com +1-314-366-3562

