El Camino de Costa Rica: La ultra maratón que nos invita a cruzar el país

El Camino de Costa Rica es un proyecto que empezó a diseñarse en el 2012, su objetivo era crear una ruta que conectara el mar Caribe con el océano Pacífico, desde Parismina hasta Quepos, pasando por la cordillera de Talamanca.

Para definir la ruta, la Asociación Mar a Mar, quien promovió el proyecto, se reunió con baqueanos, senderistas y con las comunidades por donde se pretendía cruzar. La idea era plantear un ruta que transitara por los lugares más bonitos, con la mayor accesibilidad posible y minimizando la distancia entre las costas.

El camino de Costa Rica. Ultra Trail Costa Rica. Trail running (JOSUEFERNANDEZ)

Seis años después, el resultado es una ruta de 280 km, dividida en 16 etapas, que aprovecha caminos públicos y atraviesa dos áreas protegidas, un territorio indígena, cuatro provincias y más de 20 comunidades que perciben pocos beneficios del turismo convencional: una ruta que une Costa Rica.

En este espacio nace la UTCR El Camino de Costa Rica, un nuevo producto bajo la sombrilla de Trail Challenge Costa Rica, organizadora de eventos que los coredores de montaña conocemos. Conversé con Ligia Madrigal, deportista y productora de este evento, quien me dio todos los detalles.

El evento que se realizará en sábado 10 mde diciembre, recorrerá partes de la zona central o etapas centrales del Camino de Costa Rica. La de 80 km que es la más extensa, por ejemplo saldrá de Turrialba y avanzará hasta La Luchita del Guarco, pueblito situado muy cerca de El Empalme en el Cerro de la Muerte.

Las distancias 10 km, 25 km y 50 km comenzarán y terminarán en La Luchita del Guarco. Acá les dejo en detalle todo lo que deben de saber si se animan a hacer las diferentes distancias

Lo que debe saber si corre la Ultra de 80 km

Salida : 4:00 a.m. desde Casa Turire Turrialba

: 4:00 a.m. desde Casa Turire Turrialba Meta : La Luchita del Guarco

: La Luchita del Guarco 8 puestos de asistencia

Ascenso acumulado 4456 m

1 Dropbag / Bolsa de equipo al kilómetro 58

Se podrá dar asistencia externa a los corredores, pero únicamente en el área designada en los puestos de asistencia (100 metros antes y 100 después de los PC oficiales designados)

3 cortes de tiempo, kilómetro 30 (6 horas), kilómetro 58 (12 horas), kilómetro 70 (14 horas desvío a meta).

La distancia de 80 km es la única que necesita transporte diferenciado, por lo que se va a ofrecer un transporte desde el punto de meta, donde los corredores podrán dejar sus automóviles, hasta el punto de salida (Casa Turire). Así al finalizar la comptencia llegarán adonde dejaron sus automóviles (La Luchita del Guarco).

80K. El camino de Costa Rica. Ultra Trail Costa Rica. Trail running

Lo que debe saber si corre la Ultra de 50 km

Salida : 6:30 a. m. desde La Luchita del Guarco

: 6:30 a. m. desde La Luchita del Guarco Meta : La Luchita del Guarco

: La Luchita del Guarco 6 puestos de asistencia

Ascenso acumulado: 3200 m

1 Dropbag / Bolsa de equipo kilómetro 28

Asistencia externa permitida únicamente en el puesto 3 (kilómetro 28) y el puesto 4 (kilómetro 40), 100 metros antes y 100 después del PC oficial

2 corte de tiempo, kilómetro 28 (6 horas), kilómetro 40 (9 horas)

50K. El camino de Costa Rica. Ultra Trail Costa Rica. Trail running

Datos de suma importancia

Para poder participar en la ultra de 80 km, los atletas debe tener una experiencia mínima de al menos haber terminado una carrera de 50 km.

Para poder participar en la ultra de 50 km, los atletas debe tener una experiencia mínima de al menos haber terminado una carrera de 30 km.

Los corredores deben presentar una autorización firmada y sellada por un médico que lo autorice para realizar la carrera, este documento debe ser enviado a info@tnfecogreen.com

Equipo reglamentario para las ultra maratones de 50 km y de 80 km

Número de carrera parte frontal, visible y sin alteraciones Foco en buenas condiciones con baterías extra Celular Jacket impermeable Contenedor de liquido de mínimo 1 litro Backpack para cargar comida y equipo reglamentario Manta térmica

El camino de Costa Rica. Ultra Trail Costa Rica. Trail running

Lo que debe saber si corre la carrera de 25 km

Salida 8:30 a.m. desde La Luchita del Guarco

8:30 a.m. desde La Luchita del Guarco Meta : La Luchita del Guarco

: La Luchita del Guarco 3 puestos de asistencia

Ascenso acumulado: 1545 m

Asistencia externa no permitida

1 corte de tiempo, kilómetro 6 (2 horas). Los corredores tienen 6 horas para terminar la carrera.

Ser mayor de edad (18 años cumplidos) para participar

25K. El camino de Costa Rica. Ultra Trail Costa Rica. Trail running

Equipo reglamentario para la carrera de 25 km

Número de carrera parte frontal, visible y sin alteraciones Jacket impermeable Contenedor de liquido de mínimo 1 litro Backpack para cargar comida

El camino de Costa Rica. Ultra Trail Costa Rica. Trail running

Lo que debe saber si corre la carrera de 10 km

Salida: 9:00 a.m. desde La Luchita del Guarco

9:00 a.m. desde La Luchita del Guarco Meta: La Luchita del Guarco

La Luchita del Guarco 1 puesto de asistencia

Ascenso acumulado 750 m

Asistencia externa no permitida

No hay cortes de tiempo, pero los corredores tienen 4 horas para terminar

Debe ser mayor de 14 años para participar.

Equipo reglamentario para la carrera de 10km

Número de carrera parte frontal, visible y sin alteraciones Contenedor de liquido de mínimo 500 ml Contenedor de alimentación

Se espera que los corredores de 25 km duren un máximo de 5 horas (de 8:30 a.m. a 1:30 p.m.), los de 50 km un máximo de 12 horas (de 6:30 a.m. a 6:30 p.m.); y los de 80 km un máximo de 16 horas (de 4:00 a.m. a 8:00 p.m.).

El camino de Costa Rica. Ultra Trail Costa Rica. Trail running

¿Qué incluye la inscripción en cada categoría?

La organización contempla dos precios para los paquetes, la Completa y la Eco; la única diferencia entre ambas es que la Eco no incluye la camiseta oficial. Acá puede ver los precios para cada distancia.

Camisa Oficial del Evento (paquete completo)

Número personalizado por distancia,

Póliza, asistencia médica en ruta y meta, equipo de rescate

Fotógrafos oficiales del evento

Bandana

Sticker

Uso de app especial para resultados e información del evento.

Puestos de asistencia e hidratación.

Medalla oficial UTCR para todos los finalistas

Premiación para categoría general.

Trofeos y productos de los patrocinadores para los primeros 3 hombres y 3 mujeres (sin importar su categoría de edad).

Premiación con reconocimiento para los 3 primeros hombres y 3 mujeres de las categorías Mayor, Master A, B y C (*debe haber al menos 12 personas en la categoría para ser premiada).

El camino de Costa Rica. Ultra Trail Costa Rica. Trail running (JOSUEFERNANDEZ)

