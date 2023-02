Bryan Ruiz y Celso Borges acompañaron a Joseph Joseph en día clave para Alajuelense

La ilusión de volver a las aulas que se ha visto reflejada a lo largo y ancho del territorio nacional en esta semana también se replicó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela.

Atrás de la Casa Don Pedro, como se llama la residencia donde viven muchos de los talentos que germinan en el semillero rojinegro, están las aulas.

Es ahí donde estudian y se preparan para ser alguien en la vida más allá del fútbol.

Pero antes de ir al salón de clase, los cachorros fueron sorprendidos con la bienvenida al curso lectivo de Ciudad Calasanz en el CAR.

En la sala de prensa del complejo, esos jovencitos escucharon con suma atención las palabras del presidente interino de la Liga, Joseph Joseph.

También se emocionaron al escuchar el mensaje del excapitán del equipo, Bryan Ruiz, quien fue invitado por Alajuelense para que fuera parte de ese momento.

La respuesta de Ruiz fue un sí rotundo. Era algo que le resultaba imperdible y compartió su experiencia con los jovencitos, al igual que Celso Borges.

Para ellos, lo principal era hacerles ver a esos muchachos el privilegio que tienen de ser parte de las divisiones menores de Alajuelense y estudiar, con condiciones muy distintas.

“Ese es el camino definitivamente, porque aquí no solo tenemos que crear o ayudar a formar futbolistas, sino personas de bien, personas en todo aspecto integrales. En los cuales, los futbolistas puedan llegar a dar una entrevista y saber cómo hablar, que puedan conocer de otras culturas”, expresó Bryan Ruiz en declaraciones difundidas por Alajuelense.

Y agregó: “Que puedan conocer todo lo que los va a hacer unas buenas personas a nivel personal también como a nivel social. Que tengan esa muy buena relación, esa educación y este es el camino”.

Ruiz apuntó que la Liga ha hecho muy bien las cosas muy bien; espera que todo continúe así con el proyecto y que los jóvenes lo aprovechen.

“Ojalá la mayor parte de equipos pueda intentar copiar esto para que se puedan crear no solo buenos futbolistas, sino también buenas y mejores personas”.

A pesar de que los tiempos cambian y que las condiciones actuales son muy distintas a lo que él mismo vivió en sus inicios, el excapitán de Alajuelense asegura que tampoco es que todo color de rosa para esa nueva camada de cachorros.

El curso lectivo arrancó en el CAR y los cachorros de Alajuelense se notaban muy entusiasmados. (Prensa Alajuelense)

“Es un plus para ellos, que no es fácil tampoco, porque si bien es cierto uno no tuvo estas posibilidades, también de cierta manera ellos tienen otros sacrificios que tienen que hacer, pero tener esta oportunidad es importante que la puedan aprovechar”, opinó.

Bryan contó que tanto Celso como él les hablaron sobre sus propias vivencias cuando tenían la edad de ellos y les dieron algunos consejos, guiándolos.

“Ellos ahora tienen esta posibilidad, por más de que tienen sus dificultades, es muy importante que lo aprovechen para su bienestar en la carrera futbolística y de vida también”, recalcó Bryan Ruiz.

Alajuelense enseña lo que pocos han visto del CAR

En diciembre pasado se efectuó la graduación de la primera generación Liga Deportiva Alajuelense Ciudad Hogar Calasanz, gracias al convenio que tiene el club con esa institución educativa.

“La Liga me ha ayudado a cada vez superarme más. Me ha apoyado mentalmente con sicólogos y eso y apoyándome cada vez más cuando estaba en el colegio. Mi siguiente objetivo es consolidarme en la Primera División y terminar la carrera que voy a estudiar en la universidad”, expresó Kenyel Michel, al recibir su título.

De los cachorros del CAR, en diciembre se graduaron 19 muchachos de noveno año y cuatro de bachillerato.

Con el arranque el curso lectivo 2023, otra cantidad importante de muchachos va tras esa meta.