Para fechas cercanas a la Batalla de Rivas, algunos medios se preguntaban si era el momento de develar la estatua: “¿Se inaugurará, por fin, el once de este mes, la estatua de Juan Santa María? Hasta ahora el Gobierno no ha dictado ninguna medida sobre el particular. Deseamos saber qué hay de eso” (El Heraldo, 06-04-1891). El homenaje al héroe se trasladaría hasta el mes de setiembre para hacerlo coincidir con las fiestas de la independencia patria y con ello darle más realce. Así lo informaba La Prensa Libre (26-08-1891): “Estando al terminarse la formación del parque Juan Santamaría en la ciudad de Alajuela, donde debe colocarse la estatua que para perpetuar la memoria de aquel héroe se ha mandado erigir, el presidente de la República acuerda: Señalar para la inauguración oficial del monumento conmemorativo el día 15 de setiembre próximo”.