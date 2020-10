La lección se había estrenado en 1951, en el Theâtre de Poche, en París. Dos años antes se había producido un escándalo mayúsculo con La cantante calva, la obra que inauguró la producción dramática de Ionesco y pieza emblemática del “Teatro del Absurdo”, como se conocerán una serie de títulos a partir de que viera la luz, en 1961, el ensayo titulado The Theatre of the Absurd, de Martin Esslin, en el cual incluyó las obras de Ionesco, Beckett, Genet, Adamov, Pinter y otros.