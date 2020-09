También Carmen Lyra fue fundadora, directora y maestra de la Escuela Maternal de Costa Rica, centro pionero de la educación preescolar, fundado en abril de 1925, en una casona de madera, ubicada detrás del Edificio Metálico. En el “Inventario de libros” de esa institución, realizado por Emilia Prieto, se mencionan varias obras de literatura infantil, la mayoría en inglés y francés, pues debe recordarse que Carmen Lyra dominaba esas lenguas. Se debe señalar que en ese mismo listado de libros se mencionan los títulos For he Story Teller (Para el narrador de cuentos, de autor desconocido) y Comment Raconter des Histories aux Enfants, que posiblemente se trata del célebre texto El arte de contar cuentos de Sara C. Bryant, y así se vislumbra la importancia que esta educadora otorgaba al arte de narrar cuentos a la niñez.