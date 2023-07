‘Informe 11′: La historia que marcó el programa y que transformó la vida de una mamá y su bebé

El pasado 26 de julio, el programa de Repretel Informe 11: las historias celebró 23 años de estar al aire, coleccionando muchos momentos memorables para traer al presente. El productor Frederick Fallas, quien ha estado todo este tiempo en el espacio televisivo, recordó los más trascendentales, insólitos, históricos y más.

Fue en el 2000 cuando el programa que quería presentar “la historia detrás de la noticia” nació como Informe 4, cambiando su nombre dos años después por el que conserva actualmente. Fallas, el actual productor, inició como reportero y de ese trabajo surgió una de las historias que más marcó al programa y que transformó dos vidas: la de una mamá y su bebé.

Charlyn López, Ginnés Rodríguez y Lussania Víquez son las presentadoras de 'Informe 11'. Mientras Lussania está en su licencia de maternidad, Charlyn asumió su puesto. Foto: Cortesía

Sensibilidad Copiado!

Era el 2004 cuando Frederick Fallas y su compañero camarógrafo Rafael Aguilera transitaban por la Avenida tercera en San José. Allí, una poderosa imagen hizo que el periodista se detuviera. Por la acera transitaba una mujer, habitante de calle, que estaba embarazada.

La joven ingresó a una construcción y Frederick la siguió, conversó con ella y le dijo que quería presentar su historia en el programa. Él quería visibilizar cómo era la vida de “una mujer embarazada viviendo en indigencia”.

La nota se transmitió y generó mucho impacto, sin embargo, no quedó solo ahí. Cuando la mujer fue a dar a luz llamó a Fallas, quien acudió al hospital -nuevamente junto a un camarógrafo-, y le presentaron a la audiencia que el bebé, un varoncito, nació muy bien. Ese día fue muy especial porque la madre de la muchacha llegó al centro médico y allí mismo se reconciliaron.

Fallas recuerda con gran cariño la historia. De hecho, es la que llega a su mente cuando se le pregunta por aquella nota que él consideraba había cambiado vidas.

Lo transformador de esta historia ocurrió cuando, después de dar a luz, la mujer consiguió darle un nuevo rumbo a su existencia. Logró dejar las calles y se dedicó a luchar por ella y su bebé.

Durante años la mujer, que se convirtió en amiga de Fallas, lo continuaba llamando para contarle cómo iba su vida y la del niño. Ella pudo estudiar y sacó su título universitario. Además, su hijo también llegó a la universidad.

Frederick Fallas y Ginnés Rodríguez. Fallas empezó como reportero de 'Informe 11', luego se convirtió en el productor y eventualmente aparece presentando. Foto: Repretel para LN

Lamentablemente, hace seis meses Fallas recibió una llamada, era su amiga, contándole que su hijo había fallecido en un accidente de tránsito.

“La vida de esa mamá y su bebé cambió. Fue una historia muy buena, yo diría que con final triste, pero fue increíble como esta mujer que vivía en la indigencia luchó para sacar a su hijo adelante. Ella le había comprado una moto para que fuera a la universidad. Lo dio todo por su hijo”, aseveró Fallas.

Además de esta admirable historia, hay otros momentos que por su particularidad son recordados.

Insólito Copiado!

En el primer año de Informe 11, una historia llamó mucho la atención. El protagonista era un gatito costarricense que hacía sus necesidades en el mismo servicio sanitario que sus dueños humanos.

Según Fallas, los primeros años del programa el contenido tenía que ver con temas más insólitos. En su momento, el ‘chupacabras’ fue protagonista diario del espacio de Repretel.

“En el 2007, cuando tomo la dirección, cambié la temática porque veía con los medidores de audiencia cuáles eran esas notas que más le gustaban a la gente. Por eso empezamos a contar historias de pueblos, de personajes, tradiciones, curiosidades, entre otras. Cosas de brujería o del chupacabras quedaron de lado”.

Frederick Fallas, primero a la derecha, Ginnés Rodríguez (de rosado) y Charlyn López (de vestido azul oscuro), son el productor y las presentadoras de 'Informe 11'. Ellos aparecen celebrando con parte del equipo del programa. Foto: Repretel para LN

Ahora mismo, Informe 11 es un programa de entretenimiento informativo, con un enfoque positivo e historias de “gente común” que, por diferentes particularidades, llaman la atención”.

Histórico Copiado!

Un programa que hizo historia en Informe 11 fue en el que apareció saludando la cantante María José Castillo, quien en ese momento participaba en Latin American idol.

“Ese día alcanzamos 42 puntos de rating. Fue histórico”, recordó Fallas.

Sobreviviente Copiado!

Como en todo, los programas pasan momentos complicados. Para Frederick Fallas, el tiempo más complejo fue el de la pandemia de la covid-19. El espacio venía creciendo y tuvieron que detener todo porque la prioridad era la salud de los colaboradores. Fue entonces cuando el programa empezó a pasar reportajes y notas del pasado. Aun así, la audiencia continuó sintonizándolos.

Frederick Fallas describe a Informe 11 como un sobreviviente. No se refiere solo a los tiempos de pandemia, sino a todas las veces que resistió, aun cuando telenovelas como La Usurpadora, Pedro el Escamoso y Betty la fea se pasaban por canal 6 y captaban la atención de la audiencia.

“Tenemos 23 años en la franja prime y nos ha tocado competir con novelas muy fuertes, eran nuestros enemigos aunque fueran de la misma empresa. Hemos logrado sobrevivir”, recordó.

Para Fallas, la clave de la permanencia del programa han sido “la creatividad, el ingenio, la capacidad de adaptación y transformación ante los cambios de la tecnología y la sociedad”.

El equipo de 'Informe 11' celebró de una manera muy divertida su aniversario 23. Foto: Repretel para LN

Los momentos más felices Copiado!

Para Frederick Fallas, dos de los momentos más felices para el programa ocurrieron en el 2013, cuando recibieron el Premio Nacional Joaquín García Monge de difusión cultural y el premio Áncora/Viva, otorgado por La Nación.

Además de los reconocimientos, los momentos más especiales han sido cuando sus colaboradores se han casado o tenido hijos, como es el caso de Lussania Víquez, que quedó embarazada de los mellizos Alessandro y Antonella.

El primer ‘Quéjese’ Copiado!

Si hay un segmento icónico de Informe 11, ese es Quéjese. El espacio que se convirtió en el reality show del pueblo nació en el 2003 y la primera queja la presentó una mujer vestida de rojo.

Aquella vez ella se paró frente al micrófono detrás del cartel amarillo y manifestó que se quejaba de una señora de San Rafael de Montes de Oca que “levantaba falsos testimonios, le pegaba a la gente y llamaba constantemente a la policía”.

Actualmente, el programa cuenta con esta sección, así como con otras como El aventurero, Araya Blog, El cuento, entre otras.

Presentadoras Copiado!

Informe 11 se ha caracterizado por siempre tener dos presentadoras. Giovanni Calderón y Frederick Fallas han sido los únicos conductores hombres, apareciendo esporádicamente.

Actualmente, las presentadoras son Ginnés Rodríguez y Lussania Vízquez. Mientras Lussania está en su licencia de maternidad, Charlyn López la ha estado cubriendo.

Por la pantalla han pasado Carolina Gutiérrez, Carolina Sánchez, Kisha Alvarado, Maureen Salguero, Glenda Peraza, Catalina Mendieta, Cristiana Nassar, entre otras.

Parte de la vida Copiado!

Para Fallas, quien ha estado con Informe 11 estos 23 años, el programa es una parte de su vida.

“Voy a cumplir 46 años, entré cuando tenía 22. Para mí representa la alegría de empezar a reportear, de conseguir un trabajo bonito para buscar historias y enfoques. He visto crecer a mi familia estando aquí. Para mí representa mucho. Este es el producto laboral por el que más he trabajado y más me he esforzado”, finalizó.