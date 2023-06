Gustavo Gamboa, de ‘Spelling Bee’: ‘En tiempos de youtubers es chiva que los niños quieran deletrear’

Gustavo Gamboa reconoce que no le sorprendió la invitación que le hicieron para formar parte de Spelling Bee, el nuevo programa de deletreo infantil de Teletica.

El presentador, quien es el encargado de llevar los pormenores detrás de escena con los niños participantes, sus papás y sus mamás, ya tiene un buen tiempo siendo una ficha del canal, que poco a poco lo ha ido incorporando a sus diferentes programas.

Sin embargo, tiene claro que esta ha sido una de las oportunidades más importantes que ha tenido en Televisora de Costa Rica.

Este es el primer proyecto oficial que Gustavo Gamboa presenta en Teletica. (Teletica)

“Cuando me hablaron del programa me gustó mucho de lo que trataba y después, cuando ya pude ver el formato internacional, me gustó aún más. Y la verdad es que estoy muy agradecido con doña Paula (Picado) y Vivian (Peraza) por la oportunidad que me dieron, porque aunque sí, ya venía siendo otras cositas en Canal 7, este si es el primer proyecto en el que estoy de lleno”, comenta.

Tavo, como se le conoce de cariño, considera que ser papá de Saúl y Micaela y hablar abiertamente sobre sus pequeños en redes sociales, pesó para que lo tomaran en cuenta en el proyecto, que se trasmite todos los domingos a las 7 p. m.

El también comediante suele compartir videos de sus hijos, fruto de su matrimonio con la locutora Victoria Fuentes.

“Yo me imagino que mi perfil y el hecho de que sea papá fue parte de lo que evaluaron para invitarme. Lo de ser papá yo no lo borro de lo que hago y siempre, en mis redes sociales, hago muchas cosas con mis hijos y tal vez por eso me llamaron. Para mí trabajar con niños es muy bonito y, el hecho de ser papá de una niña y un niño, me ayuda porque se me hace muy familiar el tema”, afirma.

Y agrega: “Yo creo que tengo una comprensión de lo que puede estar sintiendo el papá y de cómo tratar a los chicos que están ahí”.

Ocurrencias

A pesar de que en su currículum de trabajo y de la vida ya tiene la experiencia de compartir con menores de edad, el programa de deletreo lo ha sorprendido, pues nunca había trabajado o compartido “con una cantidad tan grande de niños”.

Tavo, de 43 años, se ha reído con ellos, les ha dado animado y los ha visto emocionarse; pero también ha podido hablar con muchos de ellos de forma más personal.

“Los chicos que están participando en Spelling Bee son muy ingeniosos, todos tienen una personalidad muy diferente, muy llamativa, y ha sido una muy bonita experiencia. Hablamos de muchas cosas, yo soy el que más les pregunta a ellos, porque me gusta saber qué les gusta, qué música escuchan, qué programas ven o qué está de moda” explica.

Gustavo Gamboa hace mancuerna con Édgar Murillo en 'Spelling Bee'. (Teletica)

Además, a Gustavo le sorprende la aceptación que ha tenido el formato, pues incluso confiesa que sus hijos quieren participar en el programa.

“Mis hijos quieren salir desde el inicio, desde que salió la promo, pero yo les digo que no se puede porque papá trabaja ahí”, comentó.

“Creo que este es un programa que une a la familia. Canal 7 siempre busca eso, pero este, específicamente, creo que reúne hasta a los chiquitos, que son los que se podrían quedar un poquillo aparte. Y lo veo cuando yo voy por mis hijos, porque los chiquitos en serio están metidos en esto, lo ven incluso como algo aspiracional, algo así como: ‘yo quisiera estar ahí', o ‘si el otro año hay, yo quiero estar ahí'.

”Y eso es lo que más me gusta de este programa, porque le da los niños una aspiración. Y en este tiempo, en el que muchos los chiquillos quieren ser youtubers, ver que hay quienes quieren ir a deletrear, me parece muy chiva”, afirma.

Versatilidad

Una de las grandes ventajas que tiene Tavo, es que un día puede presentar De boca en boca, al otro Qué buena tarde y al día siguiente bailar en Dancing With The Stars, o apuntarse a la fiesta de El Chinamo.

Lo cierto es que el también locutor ha sabido aprovechar su versatilidad para ir ganando espacio dentro de la pantalla.

“A mí me gusta la televisión y, obviamente, estar en Canal 7 es algo importante. La verdad es que yo he disfrutado cada una de las etapas por las que he pasado acá. Por ejemplo, cuando me llamaron para que cubriera a Bismark (Méndez) en De boca en boca, porque él andaba en el Mundial, o los martes que voy a Qué buena tarde, porque me invitan”, detalla.

Gustavo Gamboa considera que el hecho de ser papá le favoreció para que lo tomaran en cuenta para el programa de Teletica. Junto a Victoria Fuentes es papá de Saúl y Micaela.

De acuerdo con Gamboa, “nunca he encajado en un perfil específico” y así han llegado las oportunidades.

“Hace mucho tiempo, en Canal 9, trabajaba en una revista matutina y no era algo en lo que yo me imaginaba, porque yo me dedicaba a la comedia y hacía otro tipo de cosas, pero sin embargo trabajé ahí. Y yo en mi vida siempre hecho cosas diferentes: he sido animador, incluso animé para muchas marcas infantiles, trabajé en festivales”, dice.

De todas estas oportunidades en televisión ha aprendido algo y, Spelling Bee, no ha sido la excepción.

“Yo disfruto entretener a la gente, desde donde sea, y yo veo este programa como una oportunidad muy bonita, la cual me demuestra que a veces hay que salirse de la zona de confort”, finaliza.