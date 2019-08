–En primer lugar, quiero agradecer el cariño que siempre me ha demostrado Costa Rica y que espero ir a visitarlos pronto. En cuanto a tu pregunta, lo que me llamó mucho la atención fue cómo abordaron esta historia, este híbrido entre ficción y realidad, tomando como partida el sitio Villa Rica de la Veracruz y que llega un pirata, en este caso Lorenzo, a saquearla por completo. Me parece que tiene la mezcla perfecta entre historias de piratas, traición y que se mezclan con todas las clases sociales de esa época.