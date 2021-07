‘Chicago PD’: Combate a los delitos más atroces

‘Chicago PD’: Combate a los delitos más

El drama policial sobre los hombres y mujeres de la Unidad de Inteligencia del Departamento de Policía de Chicago regresó, con su cuarta temporada, a Universal Channel.

Los encargados de combatir los delitos de la ciudad: el crimen organizado, el tráfico de drogas, asesinatos de alto perfil, entre otros, regresan para dar continuidad a lo acontecido en su temporada antecesora.

¿Qué viene? Aún no está claro qué sucederá en esta secuela. Lo que sí se ha sabido es que algunos personajes no volverán a ser los mismos de antes. Tal es el caso del sargento Hank Voight (interpretado por Jason Beghe), pues al final de la tercer temporada su hijo Justin (Joshua Segarra) no sobrevivió después de haber recibido un tiro en la cabeza.

Luego del acontecimiento, Voight quiso vengar la muerte de su hijo y mató a su asesino. En esta nueva temporada, vamos a ver un lado diferente del Sargento porque la muerte de Justin lo marcó profundamente, y la fatal venganza también.

En el caso de la policía Kim Burgess (Marina Squerciata), ya no tendrá compañero ni novio, pues su pareja Roman (Brian Geraghty) se mudó. Kim tendrá que adaptarse al la soledad y concentrarse en sí misma.

Sobre el romance entre Lindsay (Sophia Bush) y Halstead (Jesse Lee Soffer) ahora que volvieron a estar juntos desde inicios de la temporada tres después de haber roto en la dos, se ha especulado que se irán a vivir juntos y paulatinamente irán consolidando su relación.

“El público los adora y nosotros también. Queremos verlos juntos”, aseguró el productor ejecutivo de Chicago PD, Matt Olmstead.

Hablando de Lindsay, probablemente su verdadero padre hará una aparición esta temporada.

Olmstead dijo a Entertainment Weekly que “están planeando introducir a su padre pronto”.

“Ya conocimos a la madre de Lindsay y las vimos juntas pero ahora es el turno de su padre “, dijo.

Aunque Olmstead dio a entender que no habría mayores complicaciones en esta temporada, todo puede pasar mientras los personajes se dedican a combatir el mal.

Véalo. Martes 1.° de noviembre. Universal Channel. 8:00 P.M.