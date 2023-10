Volvió Madonna y lo hizo a lo grande en Londres con su primer concierto del ‘Celebration Tour’

En junio de este año, Madonna preocupó a todos sus fans alrededor del mundo. Debido a problemas de salud, que incluso la llevaron a ser hospitalizada en un centro médico, la Reina del Pop debió de cancelar su gira internacional Celebration Tour, con la que festejaría sus 40 años de carrera musical.

El tiempo pasó para bien, Madonna se recuperó y retomó la música con un gran concierto que presentó la noche del 14 de octubre en Londres.

De acuerdo con medios internacionales como TMZ, Madonna presentó más de 40 canciones en el espectáculo que dio en la Arena O2, donde actuará cuatro noches más a plena capacidad del recinto.

Madonna intepretó más de 40 canciones en el primer concierto de su gira 'Celebration Tour', que presentó en Londres. (Captura de video)

En el primero de los shows hubo problemas técnicos que provocaron una pausa en el espectáculo, según reportó el medio estadounidense especializado en noticias del espectáculo. “Esto es exactamente lo que no quieres que pase en tu noche de estreno”, dijo Madonna mientras contaba historias sobre su infancia esperando a que se resolviera la situación.

El recital siguió y la diva cantó clásicos como Into the Groove, Holiday, Live to Tell, Bad Girl, Erotica, Blond Ambition, Justify My Love, Vogue (que interpretó acompañada por sus hijas Lourdes y Mercy), Don’t Tell Me, La Isla Bonita, Ray of Light, Hung Up y Like a Prayer.

Madonna regresó a los escenarios con el inicio de la gira 'Celebration Tour' en Londres

Un detalle curioso de esta presentación es que en el escenario no había banda en vivo.

Luego de Londres, Madonna llevará su gira a Bélgica, Dinamarca, Suecia, España, Portugal, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos.