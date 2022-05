Stryper, la banda de metal cristiano, volverá a concierto en Costa Rica tras 22 años de ausencia

Han pasado 22 años desde que los éxitos de la banda estadounidense Stryper, de heavy metal, sonaron en Costa Rica. Ha sido mucho tiempo, pero la espera para volverlos a ver acabó.

El 8 de octubre, la agrupación de corte cristiano y que ha marcado un hito en el género, se presentará en concierto en el Club Pepper, en Zapote, según confirmó la empresa Black Line Productions, encargada del montaje del espectáculo.

El show de la afamada agrupación se desarrollará en el marco de la gira Calling on You!, que celebra su 35 aniversario (que cumplieron en el 2018).

Stryper se formó en 1983, unos meses después estrenaron el disco ' The Yellow And Black Attack'. (Facebook)

[ Rock de rayas eros ]

“Tras largas negociaciones con la banda y múltiples escuchas de nuestra escena, hemos podido concretar la tan esperada segunda visita de estos gigantes americanos, en el marco de lo que será su gira de 35 aniversario. En dicha gira, únicamente se interpretarán sus mayores éxitos”, explicó la organización en un comunicado de prensa.

El concierto, de quienes han interpretado himnos como Free, To Hell with the Devil y Calling on You, es apto para todo público y comenzará a partir de las 8 p. m.

La fecha de la venta de las entradas será anunciada próximamente.

“Es uno de los grupos más importantes que existió en los años 90 e inicios de los 2000 y siguen activos. Cuando estaba en auge MTV, ellos eran de las bandas tipo Poison y otras que estaban muy pegadas en su momento. Su mensaje es cristiano, 100%. Cuando vinieron hace 22 años el concierto fue un llenazo”, recordó Cristian Arce, de Black Line.

Íconos

“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados”, reza Isaías 53:5. Este es el versículo con el cual los músicos de Stryper se han identificado a lo largo de su carrera.

Aunque actualmente giran con el tour de sus 35 años, ya la banda está pronta a cumplir cuatro décadas de vida, ya que fue en 1983 cuando irrumpieron en la escena para estrenar el álbum The Yellow And Black Attack. Así presentaron al mundo su estilo, el Heavenly Metal (metal celestial).

Su estilo, ejecución y mensaje pronto calaron en el gusto de un público que, para la década de los años 80, estaba siendo encantado por el Glam Metal de artistas como Mötley Crüe, Poison o Bon Jovi, que marcaron una pauta no solo con su imagen sino también con las intensas power ballads.

Stryper fue tan bien aceptada, que pronto colocaron éxitos en la lista de Billboard. Calling on You, Honestly y Always There for You, ocuparon posiciones de privilegio.

“Las ventas de álbumes de la carrera de Stryper superan los 10 millones en todo el mundo, incluido el lanzamiento multiplatino de 1986, To Hell with the Devil. La banda también hizo historia cuando colocó dos canciones simultáneamente en el Top 10 de MTV con los videos Free y Honestly”, explica la biografía del grupo en su sitio oficial.

Actualmente, Stryper está formada por tres de sus miembros originales: los hermanos Michael Sweet (voz principal, guitarra) y Robert Sweet (batería) y Oz Fox (guitarra). A ellos se les unió el experimentado bajista Perry Richardson (antes de Firehouse).

En el 2020, Stryper estrenó su disco Even the Devil Believes (Frontiers Music Srl), la producción número 13 de su carrera.

“Estamos increíblemente felices de escribir un nuevo capítulo en el libro de Stryper. Este álbum se grabó durante la pandemia y creo que su mensaje pertenece a los tiempos en que estamos viviendo. Es una grabación de esperanza e inspiración y una luz en los tiempos más oscuros”, había dicho Michael Sweet, sobre la producción.