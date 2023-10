Shakira sorprendió a Carlos Vives entrando a tarima en pleno concierto en Miami

El cantante colombiano Carlos Vives completa 30 años de carrera artística y por ello dedicó gran parte del año a un tour mundial para celebrar este especial momento con sus fanáticos. La sorpresa llegó cuando su gran amiga y también artista y compositora, Shakira, se unió a la celebración de manera inesperada.

“El tour de los 30″ tuvo su escenario este sábado 28 de octubre en Miami, Estados Unidos, en el estadio Kaseya Center, con miles de personas coreando los temas del cantautor samario.

En esa tarima, Shakira apareció sorpresivamente. En su cuenta de X (antes Twitter), la autora de “Loba” escribió: “Estén atentos... voy a intentar hacer algo inesperado en un par de minutos”.

Shakira y Carlos Vives comparten una amistad de años. El Tiempo/Colombia

Poco tiempo después, inició una transmisión en vivo en Instagram, donde reveló a sus seguidores que estaba detrás del escenario de Vives y que iba a sorprenderlo cuando sonara la canción que tienen juntos: “La bicicleta”.

“Nunca he hecho esto, los que me conocen saben que nunca en mi carrera lo he hecho”, afirmó la barranquillera, mientras de fondo se podía ver y escuchar a Carlos Vives cantando en vivo la canción. Cuando llegó su parte, ella salió sorpresivamente, y el público respondió con gritos y aplausos evidentes. Vives se volvió y quedó sin palabras al verla.

La emoción era palpable, ya que ambos mantienen una amistad desde hace años. Shakira se quedó un rato más acompañándolo e incluso bailó el tema ‘Currambera’. Un momento inolvidable para los fanáticos y una muestra más de la sólida amistad que comparten estos dos grandes artistas colombianos.

