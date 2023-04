Rock Fest 2023: Le contamos cómo ganar entradas gratis para gran show de música tica

La gran fiesta del rock tico está lista. La décima edición del Rock Fest promete mucha música, diversión familiar y un ambiente cargado de estrellas de la música costarricense. El sábado 6 de mayo se realizará este encuentro que reunirá a artistas de la vieja y la nueva escuela en nuestro país en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

Habrá más de 12 horas de música con la participación de más de 40 artistas nacionales entre solistas y bandas. Además, tres tarimas serán las que alberguen la música continua durante el espectáculo, una de ellas hecha especialmente para que niñas y niños asistan al show.

La banda nacional Gandhi es una de las más longevas del país y también de participar en los Rock Fest. No faltará con su rock este sábado 6 de mayo. (Lilly Arce Robles.)

La alineación de artistas invitados incluye a Le*Pop, Magpie Jay, HIJOS, Carolina, Elektra Stroke, Santos & Zurdo y The Great Wilderness, 13 Millas de Libertad, 50 Al Norte, Akasha, Alphabetics, Pedro Capmany, Deznuke, El Guato, Endemia, Gandhi, Inconsciente Colectivo, Insano, ISLAS, Kadeho, Maf É Tulà, Mario Maisonnave, Mekatelyu, Mod-Ska, Nakury, Nou Red, Sonámbulo, Sujetos de la Nada, The Movement In Codes, Time’s Forgotten, Tropa 56 y Voodoo.

Para celebrar este gran recital donde convergen muchos estilos, propuestas nuevas y otras muy consolidadas, La Nación y el Rock Fest regalarán 25 entradas dobles (para 25 personas ganadoras).

Participar en la rifa es muy fácil, solo debe de ingresar sus datos personales en este enlace: https://forms.gle/8fiQqPK4nxcd4ibz7.

La dinámica para rifar estas entradas dobles estará disponible desde este viernes 28 de abril hasta el jueves 4 de mayo. Ese último día se hará el sorteo y se le avisará a los ganadores.

Horarios y más detalles Copiado!

En el Rock Fest habrá una tarima especial para que los niños disfruten de música para ellos, así como inflables y espacios para su diversión. (Lilly Arce Robles.)

El Rock Fest comienza a partir de las 10 a. m. con música que se extenderá hasta pasadas las 10 p. m.

Todavía hay entradas disponibles a la venta en el sitio www.eticket.cr.

Estos son los horarios de las presentaciones en las tres tarimas del show:

Tarima Bansbach:

10 a.m.: Sujetos de la Nada

10:45 a. m.: 50 al Norte

11:30 a. m.: Inconsciente Colectivo

12:15 p. m.: Capmany

1 p. m.: Nakury

1:45 p. m.: Alphabetics

2:30 p. m.: Mekatelyu

3:15 p. m.: Sonámbulo

4:00 p. m.: Le Pop

4:45 p. m.: Magpie Jay

5:30 p. m.: Akasha

6:15 p. m.: Mario Maissonave

7 p. m.: Kadeho

7:40 p. m.: Gandhi

8:45 p. m.: Voodoo

9:30 p. m.: El Guato

Cierre: DJ Barzo

Tarima Pilsen

10:15 a. m.: Carolina

11 a. m.: Islas

11:45 a. m.: Elektra Stroke

12:30 p. m.: The Great Wilderness

1:15 p. m.: Santos & Zurdo

2 p. m.: Hijos

2:45 p. m.: Maf E Tula

3:30 p. m.: Nou Red

4:15 p. m.: 13 Millas de Libertad

5 p. m.: Tropa 56

5:45 p. m.: Mod Ska

6:30 p. m.: Time’s Forgotten

7:15 p. m.: The Movement in Codes

8 p. m.: Endemia

8:45 p. m.: Insano

9:30 p. m.: Deznuke

Cierre: DJ Lawrence Casal

Tarima Kids Fest