Una vez más, el Envision se lleva a cabo en la finca La Merced, en Uvita de Osa de Puntarenas, desde el 17 de febrero hasta el lunes 24. En el espacio hay dispuestos cuatro escenarios para disfrutar de los conciertos con músicos de Costa Rica, México, Estados Unidos, Australia y países de Europa; las tarimas Sol, Luna y Lapa serán las que reciban las notas musicales e instrumentos de invitados internacionales como Rufus du Sol, Tipper, Nahko and Medicine for the People, CloZee y Monolink, entre otros.