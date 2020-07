La cantautora grabó prácticamente todos los instrumentos y se le nota lo cómoda que se siente con estas canciones, que creció con ellas. Es un giro interesante el escuchar las piezas de The Police no solo en voz de una mujer, sino con arreglos salidos del manual del indie noventero que se atreven a reinventarlas sin alejarlas de sus rasgos más característicos (como Roxanne, por ejemplo, que es empujada a su extremo más tenebroso). Mi versión favorita es para Next to You.