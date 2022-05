Día del Calipso se celebrará en grande en el ‘Everybody Running to the Festival’

El 7 de mayo se celebra en nuestro país el Día Nacional del Calipso, en reconocimiento al legado que músicos y promotores de este género musical han dejado para Costa Rica. Para conmemorar la fecha, este sábado se realizará en el Parque La Libertad (Desamparados), el Everybody Running to the Festival, un evento con varias actividades musicales y conversatorios.

La actividad es gratuita y abierta para todo el público. El evento inicia a las 2 p. m. en el auditorio del Parque La Libertad, lugar que recibirá a diferentes exponentes del género que llegarán de Limón, Cahuita y San José.

“El objetivo de esta actividad es poner en valor la expresión cultural del calipso y fomentar el diálogo intergeneracional sobre la composición del género a través de los conversatorios y los conciertos programados, a cargo de nueve grupos participantes”, explicó la organización en un comunicado de prensa.

“La celebración del Día Nacional del Calipso es de suma importancia, porque le da un reconocimiento a los calipsonian, los calipseros y los calipsoneros; y a toda la gente que trabaja por el bienestar de este género, para que nunca muera. A la vez, da un merecido reconocimiento a nuestros antepasados, manteniendo vivo un género musical que es el único que mantiene vivo el inglés creole”, explicó Danny Williams, presidente de Asounfocali y cantante de Kawe Calipso.

Grupo TCM será uno de los participantes en los conciertos del Everybody Running to the Festival para festejar el Día del Calipso. (Cortesía MCJ)

[ Calipso limonense es declarado patrimonio cultural inmaterial ]

En el festival se podrá disfrutar de la música de los grupos Shanty y su Calipso, Zapata y su Calipso, Kawe Calypso, Profetas.com, The Gud Frendz, Tropical Calypso Music, Cantoamérica, Calipso Sinfónico SINEM-CunLimón y String-Box Calypso.

Además, habrá un homenaje a calipsonians que han fallecido en los últimos años como Cyril Sylvan, Julio Medina Thomas y Alfonso Alexander Goulbourne, conocido como Gianty.

Además, en el conversatorio Learning the Youth from School-La composición del calipso y las personas jóvenes, se permitirá abrir el diálogo entre diferentes generaciones sobre la composición del calipso en la actualidad. En este encuentro participarán representantes de grupos musicales con larga trayectoria y jóvenes músicos en formación del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM).

Adicionalmente, en el festival se presentarán audiovisuales producidos por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), como el documental Back to Our Roots, protagonizado por Danny Williams y otras figuras del Caribe Sur, que cuenta sobre las luchas de esta población y cómo el calipso ha logrado unirles en la recuperación de su historia y en el rescate de su identidad.

El 7 de mayo también se reconoce el aporte del calipsonian Walter Ferguson a la música y la cultura del país a través del calipso.

[ Walter Ferguson: 'Mi mamá me decía que yo iba a ser un gran compositor' ]

Para quienes no puedan asistir al festival, el Centro de Patrimonio transmitirá el programa especial Calipso, patrimonio vivo del Caribe costarricense por medio de los canales Facebook Onda Uned y Facebook Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, el sábado 7 a partir de las 10 a. m.

En el 2018, se declaró el 7 de mayo como el Día Nacional del Calipso, al género como patrimonio cultural inmaterial costarricense y al músico Walter Ferguson como ciudadano distinguido.

Agenda

2 p. m.: Apertura.

2:20 p. m.: Conversatorio Learning the Youth from School-la composición del calipso y las personas jóvenes.

3:15 p. m.: Conciertos: Shanty y su Calipso, Zapata y su Calipso, Kawe Calypso, Profetas.com, The Gud Frendz, Tropical Calypso Music, Cantoamérica, Calipso Sinfónico SINEM-CunLimón y String-Box Calypso.

9 p. m.: Cierre.