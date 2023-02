Natalia Carvajal revela una pasión muy cercana a su corazón

Natalia Carvajal es lo más parecido a una caja de sorpresas. Siempre sale con algo nuevo que asombra a sus seguidores con las diferentes facetas en las que ha incursionado y en las que ha sobresalido. Fue presentadora de televisión, ganó Miss Costa Rica, clasificó al top 10 de Miss Universo, entró a estudiar actuación al CEA de Televisa destacándose y ganando varios reconocimientos.También ha rapeado. Esta mujer de 32 años siempre tiene más que ofrecer.

Recientemente, Carvajal contó una de sus pasiones más grandes y que la ha acompañado desde sus 12 años. La actriz habló de su relación con la poesía, preferencia que siempre estuvo allí, pues Natalia siempre se manifestado por medio de las letras y los sentimientos.

Natalia Carvajal, de 32 años, es una de las figuras costarricenses más multifacéticas.

“Cuando tenía 12 años escribí mi primera poesía. Se llamaba Fuego. Ese fue mi primer encuentro con el poder inmortal de las palabras. Esa fue la primera vez que abrí la ventana de mis sentimientos y con la inocencia de una niña temerosa, me asomé dentro. Vi fuego, un fuego que ardía con el combustible de una vida por descubrir, ardía con mis ganas de conquistar el mundo, ardía con todas las preguntas que todavía no he podido contestar”, empezó.

También agregó: “El fuego siempre estuvo ahí, pero el día que abrí esa ventana aprendió a respirar y se escapó a mi realidad, se convirtió en letras. Nunca más pude cerrar la ventana y ahora las palabras me arden en el corazón cuando no las dejo salir”.

En su cuenta de Instagram, donde es seguida por más de 617.000 usuarios, continuó contando cómo las letras la han acompañado en diferentes momentos de su vida y cómo a través de ellas ha plasmado sus sueños y frustraciones.

“Le escribí a la luna, le escribí a mis sueños. Le escribí al amor, al dolor y a la frustración de no entender donde uno empieza y el otro termina. Escribí de día, escribí de noche y cuando la vida me lastimó escribí hasta que los días se convirtieron en noches. Como si la locura del corazón tuviera sentido cuando se organiza en letras.

“Como si en los espacios vacíos entre mis párrafos pudieran leer todo lo que no tengo el valor para entender. Soy lo que escribo y lo que me da miedo escribir. Soy las contradicciones que vuelan libres entre mis páginas. Soy el silencio que grita con fuerza cuando ya no puede contener las palabras. Soy la página en blanco esperando a ser teñida con mis amores, mis dolores y el fuego que sostiene mis metas. Soy letras”.

Luego de esta publicación, la expresentadora de Repretel y Teletica compartió un video en el que además de aparecer en diferentes momentos de su día, ella narra un texto que escribió. Según ella, así es “una tarde en su cabeza”.