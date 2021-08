De Tica Linda al Mrs Universe, la tica Madelaine Fernández representará al país en Corea del Sur

Madelaide Fernández fue designada como Mrs Universe Costa Rica 2021. (OSO Hormiguero Fotografía)

Cuando Madelaine Fernández se convirtió en mamá, hace 22 años, decidió alejarse de los concursos de belleza para concentrarse en su familia. La última oportunidad que se dio de subir a la pasarela fue en el 2002, en el recordado certamen Tica Linda.

En esa ocasión no ganó, pero se convenció de que realmente quería dedicarse a ese mundo del modelaje. Soñaba con ser reina de belleza.

Y aunque los certámenes de este tipo siempre le gustaron y pensaba que se dedicaría a ellos un buen tiempo, sus prioridades cambiaron conforme sus hijos Bradley, Mario y Mateo Zúñiga fueron creciendo.

En ese tiempo estudió Educación Preescolar y se desempeñó como docente en el Ministerio de Educación Pública (MEP), sin embargo, era un trabajo demandante que no la llenaba profesionalmente, por lo que decidió renunciar. Comenzó a estudiar Ingeniería Industrial, en el 2010, una carrera en la que hasta la fecha se sigue preparando y no le disgusta.

Sin embargo, en el 2017 se sinceró consigo misma y se dio cuenta que lo que realmente le apasionaba era regresar a las pasarelas. Entonces, después de 15 años, se dio una nueva oportunidad en este ámbito y ahora, cuatro años después, está preparándose para participar en el certamen internacional Mrs Universe, el concurso en el que soñaba estar y por el que decidió retomar su verdadera pasión.

“Era algo que yo no me esperaba, no era que no lo soñaba, sino que pensaba que nunca iba a pasar en mi vida. Tica Linda fue una experiencia muy linda, pero yo estaba muy joven, tratando de sacar una profesión, me casé y lo dejé como de lado. Ahora, esto llega en un momento de mi vida en el que yo necesitaba algo así”, asegura la vecina de Belén, Heredia.

Madelaine Fernández fue anunciada como la nueva Mrs. Universe Costa Rica 2021 el pasado lunes 2 de agosto y ahora tendrá la oportunidad de viajar a Seúl, Corea del Sur, a representar al país en el concurso, el cual se realizará en noviembre.

A diferencia de otros años, este 2021 no hubo edición local del certamen de belleza, a causa de la pandemia, y sus directoras María Teresa Rodríguez y Johanna García optaron por designar directamente a Madelaide como su representante para esta ocasión.

La reina de belleza, de 38 años, había participado en este certamen originalmente en el 2018 y en esa ocasión quedó electa como virreina, por lo que ya Rodríguez y García ya la conocían.

Madelaide Fernández María Teresa Rodríguez (izquierda) y Johanna García (derecha) consideraron que Madelaine era la mujer ideal para certamen de este año. (OSO Hormiguero Fotografía)

“Ha sido una mujer que a pesar de que concursó hace algunos años, es una mujer que tiene todas las características que nosotros buscamos. Algo muy importante es que ella tiene un perfil muy limpio, muy lindo a nivel personal, es una mujer luchadora, trabajadora, responsable, leal, multifacética, entonces son muchas cosas que para nosotras tiene mucho peso y solo esperábamos que ella aceptara”, aseguró Rodríguez.

Belleza integral

Madelaine asegura que si decidió retomar el modelaje es porque quiere demostrarse a si misma que puede ser mamá, esposa, reina de belleza y profesional, todo al mismo tiempo.

Lo que la terminó de convencer fue justamente la primera edición del Mrs Universe Costa Rica en el 2015, pues se trataba de un concurso que ve más allá del físico y se encarga de preparar a las mujeres en diferentes ámbitos.

“A pesar de que esto es un compromiso muy grande, me permite compartir siempre con mi familia. Son tantas cosas en las que tengo que pensar pero me siento muy feliz, porque es un certamen que enriquece mucho como mujer. Es ganancia como mujer, como mamá, como esposa, como amiga”, dice Madelaine.

De acuerdo con María Teresa Rodríguez, Miss Costa Rica 2008 y quien compró la franquicia en el 2014, la idea de este proyecto es empoderar a las mujeres. Por eso, más allá de las clases de pasarela, las concursantes reciben clases de maquillaje, charlas de motivación con expertos en diferentes áreas, talleres de finanzas y de expresión oral, entre otras.

Además, el rango de edad va desde los 25 y hasta los 45 años, lo que permite que mujeres casadas o con hijos en diferentes etapas de su vida, puedan ser parte del certamen.

“Muchas personas ven un concurso de belleza como algo muy banal, pero Mrs Universe es un programa de empoderamiento a las mujeres. Es un programa donde abarcamos diferentes áreas y no lo hacemos nosotras, sino que buscamos expertos en diferentes temas para que ellas tengan diferentes talleres y vayan creciendo en ese amor propio que nosotros necesitamos que ellas tengan, porque no solamente es que ellas caminen bonito en una pasarela, sino que sean seguras de ellas mismas”, detalla Rodríguez.

En esta edición del certamen internacional participarán un total de 100 reinas de belleza y la tica será una de ellas.