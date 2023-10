Cristiano Ronaldo podría ser condenado a 99 latigazos por gesto de cariño a una mujer en Irán

El futbolista Cristiano Ronaldo podría ser condenado a 99 latigazos en Irán tras dar un gesto cariñoso a una mujer que le regaló unos dibujos que ella misma pintó, según medios italianos como Il Corriere dello Sport y la televisión TgLA7.

Irán condenó a Cristiano Ronaldo por adulterio

El incidente ocurrió durante su viaje al país de Asia para disputar un partido en la Champions asiática entre Al-Nassr vs. Persépolis.

La reconocida artista iraní, Fatemeh Hamami, quien sufre de una parálisis corporal que afecta al 85% de su cuerpo, intentó entregarle dos dibujos pintados con sus pies a Ronaldo. En agradecimiento, Cristiano la abrazó y le dio un beso en la frente. Sin embargo, estos gestos de cariño son considerados comportamientos que pueden ser sancionados por el código penal iraní.

Eso provocó que un gran número de abogados iraníes presentaran una denuncia contra el portugués tras el abrazo y el beso en la frente, según el medio español Telecinco.

La legislación de Irán considera tales actos como adulterio, ya que Cristiano y Fatemeh no están casados. La ley no permite este tipo de muestras de afecto y podría llevar a los responsables ante los tribunales. Según el Corán, la pena impuesta sería de 99 latigazos, aunque el juez podría anularla si considera que los actos no son punibles o si los involucrados muestran arrepentimiento.

Por su parte, medios iraníes aseguran que Cristiano tendrá que cumplir esta condena la próxima vez que viaje a ese país.

Sin embargo, queda difuso en las informaciones internacionales si el futbolista recibió una inculpación directa, o si los abogados se sostienen solo de lo que dicta el Corán.

Cristiano Ronaldo fue condenado a 100 latigazos tras un gesto de agradecimiento en Irán.

Las obras de Fatemeh Hamami se han difundido ampliamente en las redes sociales, y la han convertido en una pintora reconocida a nivel mundial. A pesar de su parálisis, que afecta a la mayor parte de su cuerpo, esta joven iraní crea retratos de gran realismo utilizando sus pies. Su talento y su pasión por el fútbol le han permitido conocer a importantes futbolistas como Cristiano Ronaldo.

No solo ha retratado al portugués en sus obras, también ha pintado a otros jugadores famosos, como Leo Messi o Antoine Griezmann. Sus trabajos llamaron la atención de la directiva e incluso LaLiga le envió una camiseta del Real Madrid, su club favorito.

LEA MÁS: Keylor Navas volverá a encontrarse con Cristiano Ronaldo