Charlie Sheen denuncia a vecina por intentar estrangularlo

Una vecina de Charlie Sheen fue arrestada por las autoridades estadounidenses luego de que la mujer, supuestamente, intentara estrangular al actor.

De acuerdo con medios como TMZ y Page Six, los hechos ocurrieron en la casa del actor de Two and a Half Men el pasado miércoles 20 de diciembre, luego de una discusión.

La noticia fue confirmada este viernes 22 de diciembre por el departamento del Sheriff de Los Ángeles, California.

Según indicó la policía al medio TMZ la mujer, de 47 años, entró a la fuerza a su casa y lo atacó cuando él abrió la puerta.

El actor Charlie Sheen aseguró a las autoridades que no sabe qué provocó la molestia de la vecina. (Bebeto Matthews)

“Nos dicen que ella rasgó la camisa de Charlie e intentó estrangularlo y luego regresó a su propia casa”, indica el medio especializado.

Ante ello, el actor llamó al 9-1-1 y las autoridades arrestaron a la mujer en su casa por el delito de agresión con arma mortal y por robo, ya que entró a la fuerza en la casa de Sheen.

Al parecer, esta no es la primera vez que el actor tiene problemas con su vecina, pues un día antes del incidente, la mujer le habría arrojado basura frente a su casa, además de derramar un líquido pegajoso en su auto.

“Charlie no entiende qué provocó el incidente, pero aparentemente este no es su primer problema con ella. Le dijo a los agentes que cree que la misma mujer arrojó algún tipo de líquido pegajoso en su auto recientemente”, añade TMZ.

Aunque los paramédicos llegaron al lugar para atender a Sheen, el actor no requirió ser transportado al hospital.