Vicky Fuentes regresó a la radio

La alegría se le nota a Victoria Fuentes, pues la locutora ha vuelto a la radio, su gran pasión. Luego de que en diciembre del año pasado salió de la emisora Bésame, tras seis años de acompañar a los oyentes en su programa Bésame en la mañana, Vicky anunció que volverá a tomar los micrófonos.

Esta vez, la voz de Vicky se escuchará en Teletica Radio, empresa en la que trabaja desde el primer día de marzo.

El nuevo puesto en el que se desempeñará Vicky es el de locutora comercial y productora creativa. Sin embargo, no descarta volver a conducir un programa y retomar el contacto directo con los radioescuchas que la acompañaron durante muchos años.

La voz de Vicky Fuentes acompañó durante seis años a los escuchas del programa matutino 'Bésame en la mañana'. Ahora labora como locutora y productora comercial en Teletica Radio. Foto: Archivo.

“Estoy muy contenta, la verdad es que es un privilegio ser parte de Teletica”, contó emocionada Fuentes, haciendo referencia a la buena relación que la ha unido a la empresa gracias a su participación como invitada especial en diferentes programas. Incluso, hay que recordar su participación como bailarina en la competencia Dancing With The Stars.

“Este es un puesto nuevo, pero vamos paso a pasito. Estoy muy ilusionada, es un reto muy grande hacer textos de creatividad, identificación de campañas y apoyar a la parte comercial con los clientes. Estoy muy agradecida, es un regalo de Dios seguir haciendo lo que tanto me gusta como productora”, agregó Fuentes.

Sobre su relación cercana con los oyentes, Vicky afirmó que tener ese contacto por medio de los micrófonos es algo de lo que más extraña, pero que está muy agradecida por el cariño que sus seguidores le han manifestado desde siempre.

“Cuando conté que volvía a la radio no me esperé tanto cariño de la gente. Me sorprende mucho que me quieran seguir escuchando y eso lo agradezco mucho. Mi propósito siempre ha sido comunicar dejando una huella positiva para entretener y reflejar que en medio de cualquier situación siempre se puede salir adelante”, dijo.

A Vicky, su esposo Gustavo Gamboa y sus hijos Saúl y Mikaela, la apoyan al 100% en todas sus facetas profesionales. Foto: Archivo.

Desde su salida de Bésame, hasta su contratación en Teletica Radio, Vicky siguió trabajando con clientes en sus redes sociales, además también se mantuvo haciendo locución comercial.

Su familia, conformada por su esposo -el también locutor Gustavo Gamboa- y sus hijos Saúl y Mikaela, siempre la han apoyado. “Saúl me preguntó que si iba a salir en tele y cuando le preguntan a Mika dónde va a trabajar mamá, ella responde cantando ‘siempre con usted’”, contó entre risas Vicky.