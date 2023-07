Suspensión indefinida: Huelga de guionistas y actores paraliza la creación de nuevas temporadas de exitosas series

La noticia de que los actores de Hollywood se unen a los guionistas en una huelga contra los grandes estudios para exigir mejores condiciones laborales, incluido un pago más justo correspondiente a las ganancias generadas por la distribución en plataformas de streaming, generó incertidumbre no solo en la industria del cine y la televisión, sino también en los espectadores que desconocen qué sucederá con sus historias favoritas.

Con el paro previo realizado por los escritores, miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), algunas producciones como Capitán América, Deadpool 3, y Wonder Woman, que estaban en proceso de producción o incluso en fase de filmación, se vieron amenazadas.

Ahora, con la decisión del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA), varios estrenos y grabaciones programados para su lanzamiento en plataformas de streaming quedarán en pausa por tiempo indefinido.

Un letrero dice 'SAG-AFTRA apoya a WGA' mientras los miembros de SAG-AFTRA caminan en el piquete en solidaridad con los trabajadores en huelga de WGA (Gremio de Escritores de América) frente a las oficinas de Netflix. (MARIO TAMA/Getty Images via AFP)

A continuación, se mencionan algunas de las series que se encuentran en pausa o ya fueron canceladas debido a la inactividad de los creadores:

Stranger Things: Copiado!

Los hermanos Duffer, creadores de esta popular serie de terror y aventura que trata sobre la misteriosa desaparición de niños en un pueblo y la llegada de una extraña niña, manifestaron su apoyo a los guionistas a través de sus redes sociales. Por esta razón, decidieron detener el proceso de estreno de la quinta temporada, la cual es una de las más esperadas en Netflix.

Yellowjackets: Copiado!

Aunque el famoso equipo de fútbol femenino protagonista de esta serie es conocido por su capacidad de supervivencia, en esta situación de la vida real no fue así. Bart Nickerson, cocreador de la serie, aseguró que la tercera temporada “definitivamente se retrasará” debido a la falta de guionistas desde mayo.

The Last of Us: Copiado!

Esta historia postapocalíptica protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey tuvo dificultades para continuar con su segunda temporada debido a que los guiones no estaban terminados cuando estalló la huelga de escritores en mayo. Inicialmente, se estaban basando en la escritura del videojuego, pero ahora será imposible continuar con la serie de HBO Max sin los actores.

LEA MÁS: Hollywood paralizado: Sindicato de actores se suma a la huelga de guionistas de cine y TV

Game of Thrones: Copiado!

George R.R. Martin, autor de esta famosa saga de fantasía, anunció en mayo que la oficina de escritores permanecería cerrada mientras durara la huelga de guionistas. Esto terminó con las esperanzas de los fanáticos de ver una nueva entrega de la historia más vendida del autor y una de las series más exitosas de HBO Max.

Severance: Copiado!

Adam Scott cautivó al público a través de Apple TV+ con la historia de un hombre sometido a un proceso de división quirúrgica entre sus recuerdos profesionales y personales. Sin embargo, para la segunda temporada que fue anunciada en abril del año pasado, hubo problemas en cuanto a la inversión de los guiones, lo que llevó a la paralización de la producción debido a la huelga. Aunque la serie no la cancelaron, fue oficialmente suspendida por tiempo indefinido.

Cobra Kai: Copiado!

Durante la etapa de escritura de la sexta temporada de esta serie sobre karate, su co-creador John Hurwitz anunció a través de sus redes sociales que detendrían la producción.

“Odiamos tener que hacer huelga, pero si es necesario, lo haremos con fuerza. Los lápices bajaron en la sala de escritores de Cobra Kai”, escribió Hurwitz.

The Sandman: Copiado!

Esta serie de Neil Gaiman fue una de las últimas afectadas, ya que anunció a en sus redes sociales la suspensión de las actividades una vez que la huelga de actores estalló.

Creadores de 'Stranger Things' decidieron detener el proceso de estreno de la quinta temporada, la cual es una de las más esperadas en Netflix.Foto: Netflix

Además, otras producciones como Slow Horses y Bad Sisters de Apple TV+; Industry, The White Lotus y El día del chacal de HBO Max; Andor y Alien de Disney+; Padre de familia y American Dad de Star+; así como la cuarta temporada de Emily en Paris y la sétima temporada de Billions en Netflix, podrían verse afectadas tanto por la creación de guiones, la ausencia de actores en el set o las negociaciones fallidas.

Por otro lado, la serie “House of the Dragon” anunció que la huelga no la afectará, ya que los guiones ya estaban escritos antes de que surgiera la primera huelga, y sus actores europeos están afiliados a un sindicato laboral diferente al que está protestando en la actualidad.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.