Hijo de dos estrellas de Hollywood, se crió en los sets de filmación y hoy se luce en Oppenheimer

Hay hijos que deciden tomar un camino laboral completamente contrario al de sus padres, pero hay otros que, por gusto, influencia, comodidad o simplemente por crecer viéndolos en acción, optaron por seguir sus pasos.

Hollywood vio generaciones y generaciones de hijos, padres y abuelos, abrirse camino (o acomodarse) en la industria. En este selecto grupo de artistas aparece un actor que en los últimos años comenzó a ser visto cada vez con más atención. Es hijo de una de las parejas más aclamadas de los 90 que protagonizaron una escandalosa y mediática ruptura. El joven debutó en una de las sagas de ficción más aclamadas de las últimas décadas y su nombre aparece en el elenco de uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2023.

Para presentar al protagonista de esta historia primero hay que poner los reflectores sobre sus padres, dos pesos pesados de Hollywood. Ella, la “novia de América”, reina de las comedias románticas de los 90: Meg Ryan.

Actuó en películas que se convirtieron en clásicos del cine: Cuando Harry conoció a Sally, Sintonía de amor y Tienes un e-mail, entre varias otras.

Él, Dennis Quaid, el galán de los 80, protagonista de las exitosas Tráfico, Lejos del paraíso y Juego de gemelas. Se conocieron en el set de Viaje insólito en 1987 y en 1991 se convirtieron en marido y mujer. El 24 de abril del año siguiente, le dieron la bienvenida a su único hijo en común, Jack Henry Quaid.

A pesar del alto grado de exposición, Ryan y Quaid quisieron que su primogénito tuviera una infancia lo más “normal posible”, dadas las circunstancias, y decidieron criarlo sin niñera. Pero, a pesar de los esfuerzos, quedó en medio de la escandalosa separación de sus padres.

Problemas de ego, infidelidades y excesos de parte del actor de La razón de estar contigo, hicieron mella en su matrimonio que se terminó en el 2000. Ese mismo año, ella comenzó una relación con Russell Crowe, que nació en el set de Prueba de vida. La prensa la atacó de manera brutal y de una forma u otra, su carrera artística no volvió a hacer la misma.

Pero, en medio de una de las rupturas más escandalosas y recordadas de Hollywood, el hijo del matrimonio intentaba pasar desapercibido mientras la llama de la actuación se despertaba en su interior.

“Tenía una cámara de video en la mano cuando tenía cuatro años y hacía pequeños videos. Lo que hizo fue algo muy natural, no fue algo a lo que lo empujamos. Desde que era niño, era bastante obvio que iba a hacer eso”, contó Dennis Quaid en 2020 en The Kelly Clarkson Show. Además, aseguró que su propio agente quiso representarlo, pero su hijo le dio una respuesta tajante tras rechazar el ofrecimiento: “Quiero hacerlo solo”.

Jack estudió en Crossroads School for Arts & Sciences, en Santa Mónica, institución por la que pasaron Kate Hudson, Maude Apatow, Gwyneth Paltrow y Liv Tyler, entre otros. Posteriormente, ingresó a la New York University Tisch School of the Arts para continuar su formación y permaneció allí durante tres años.

El debut de Jack Quaid en la pantalla grande: Los juegos del hambre y una escena memorable.

En 2012, Quaid hizo su debut cinematográfico en una de las sagas más exitosas de las últimas décadas: Los juegos del hambre, basada en los libros de Suzanne Collins. En la primera entrega interpretó a Marvel, para quienes no lo recuerdan, es el tributo del Distrito 1 que mató a la pequeña Rue (sí, seguramente ahora se les viene a la mente esa desgarradora escena). En ese entonces no muchos sabían quién era y desconocían su lineaje hollywoodense.

Pero, pasaron varios años e incluso en 2017, él mismo bromeó en diálogo con US Weekly sobre el hecho de que no creía que la propia Jennifer Lawrence lo recordara.

Su gran oportunidad llegó en 2019 de la mano de su personaje Hughie Campbell en la serie The Boys, basada en el comic de superhéroes con el mismo nombre, que se encuentra disponible en Amazon Prime Video. También actuó en la serie Vinyl, dirigida por Martin Scorsese, y en las películas Plus One y Scream 5. En 2023 le puso voz al personaje de Superman en la serie animada, Mis aventuras con Superman, disponible en HBO Max.

Si bien Jack creció en el seno de una familia de artistas y su apellido camina solo por Sunset Boulevard, no fue hasta que creció que entendió realmente lo que significaba ser hijo de Meg Ryan y Dennis Quaid.

En una entrevista con la revista People, aseguró: “Crecí con amigos que también tenían padres en la industria, así que realmente no me sentí diferente; pero cuando crecés, te das cuenta de que es bastante único, que no uno, sino dos de tus padres sean actores. No te das cuenta de que las cosas son un poco anormales hasta más tarde”.

Si bien lleva el apellido, el actor de Logan Lucky intentó poner una distancia con sus padres. Incluso en 2022, reveló en People que nunca les pidió consejos y recalcó que el trabajo en Hollywood es muy distinto al de la época de sus progenitores. No obstante, la pasión que le transmitieron, la oportunidad de ser parte del mundo artístico y vivir de la actuación, llena profundamente de orgullo al joven actor de 31 años.

Hoy el nombre de Jack Quaid aparece en una lista junto a los de Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon y Florence Pugh, y es que el actor forma parte del elenco de Oppenheimer.

El film dirigido por Christopher Nolan era uno de los más esperados del año y no decepcionó. Según NBCUniversal, a un mes de su estreno, ya recaudó más de $700 millones a nivel mundial.

En el film, que narra durante tres horas la vida de Robert J. Oppenhaimer, el científico considerado como el padre de la bomba atómica, Quaid interpreta al físico Richard Feynman.

“Todavía no puedo creer que estoy en esta película. ¡Qué experiencia tan maravillosa! Pude ver a algunos verdaderos maestros en el trabajo. También tuve el placer de interpretar al gran Richard Feynman, un hombre que se convirtió en mi héroe desde que comencé a investigar su vida”, expresó en sus redes poco antes del estreno de la película.

En cuanto a sus próximos proyectos, según informó meses atrás The Hollywood Reporter, el hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan protagonizará el thriller de ciencia ficción, Companion, del director Zach Cregger.

