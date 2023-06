Estos 5 actores tuvieron comienzos difíciles y atravesaron penurias económicas antes de tocar la fama

Hoy son grandes estrellas de Hollywood, con patrimonios que sorprenden a cualquier ser humano de a pie. Sin embargo, estas estrellas del mundo de la actuación no siempre la tuvieron fácil. Antes de ganar sus primeros millones de dólares, tuvieron que lidiar con privaciones, llegando a tener que hacer grandes sacrificios para poder comer.

A continuación, cinco actores que tuvieron comienzos difíciles y atravesaron dificultades económicas antes de alcanzar la fama.

Richard Gere Copiado!

A sus 73 años, Richard Gere es un actor consagrado dentro de Hollywood que logró ganar fortuna gracias a su trabajo. Sin embargo, sus comienzos en el mundo de la actuación estuvieron lejos del glamour y los lujos que hoy disfruta.

“Mi comida favorita eran los huevos”, recordó la estrella durante una charla con Page Six, en donde habló de sus comienzos como actor. “Salir a comer a restaurantes ni siquiera era algo posible para mí. Fueron tiempos duros y desesperados”, explicó.

Antes de su primer gran papel en Gigoló americano (1980), su situación económica era desesperante. “Justo al principio de mi carrera, en los años 70, me moría de hambre mientras intentaba salir adelante. Tenía la suerte de trabajar, pero en esa época no había muchos actores que ganaran dinero. En ese momento hice off-Broadway, era mi primera vez actuando en esos circuitos”, rememoró.

Su situación, aunque difícil, no era algo raro dentro de la profesión. “En Nueva York nadie ganaba dinero. Por desgracia, el hambre era una normalidad”, contó. “Pasar hambre era la norma para mucha gente, pero especialmente para los actores que empezaban su andadura en Nueva York”, dijo.

Gigoló americano fue el primer gran éxito de Gere, seguido por Reto al destino, que resultó ser la tercera película más taquillera de 1982, después de E.T., el extraterrestre y Tootsie. De ahí en adelante, todo es historia.

A sus 73 años, Richard Gere es un actor consagrado dentro de Hollywood que logró ganar fortuna gracias a su trabajo. Archivo:

Sylvester Stallone Copiado!

Sylvester Stallone nació en el barrio neoyorquino de Hell’s Kitchen, donde su madre era peluquera y hacía un gran esfuerzo para llegar a fin de mes. Dispuesto a dedicarse a la actuación, la estrella comenzó a perseguir su sueño; sin embargo, no le fue fácil en un comienzo.

Antes de lograr su primer gran éxito, el actor estaba tan arruinado que incluso tuvo que vender a su perro para poder comer. “Tuve que vender a Butkus por $40 justo antes de entrar a un supermercado porque no podía pagar la comida”, escribió Stallone en una publicación de Instagram en el 2017.

“Poco después, cual milagro moderno, logré vender el guion de Rocky y pude recuperarlo, aunque el nuevo dueño sabía que yo estaba desesperado y me cobró $15.000 por él. ¡Valió cada centavo!”, agregó sobre esta historia con final feliz.

Stallone es hoy una de las estrellas de acción más ricas de la historia de Hollywood, con un patrimonio neto de $400 millones y una lista de películas que han recaudado más de $4.400 millones en todo el mundo.

Sylvester Stallone ha participado en múltiples producciones del cine. Archivo:

Sydney Sweeney Copiado!

La estrella de Euphoria no tiene problema a la hora de hablar de las dificultades económicas con las que ha tenido que lidiar desde su juventud. Incluso después de haber alcanzado el éxito y ganar dos premios Emmy, Sydney Sweeney tuvo que seguir luchando para poder pagar sus facturas todos los meses.

Para ayudar a hacer realidad el sueño de Sweeney de convertirse en actriz, su familia dejó atrás su casa en la frontera entre Washington e Idaho y se mudó a un motel de Los Ángeles cuando ella tenía 13 años. “Mi madre y yo compartíamos cama y mi padre y mi hermano pequeño compartían un sillón”, recordó durante una charla con The Hollywood Reporter. A pesar de trabajar duro, a los 18 años solo tenía $800 en su cuenta.

Tras destacarse en proyectos como Sharp Objects y The Handmaid’s Tale, Sweeney consiguió constancia laboral y pudo comprarse su primera casa; sin embargo, muchas veces tuvo que aceptar trabajos solo por dinero. “Acepto contratos porque tengo que hacerlo”, aseguró sobre las campañas de moda que protagoniza y las cuales le generan grandes ganancias. “Si solo actuara, no podría permitirme vivir en Los Ángeles”, agregó.

“Si quisiera tomarme un descanso de seis meses, no tengo ingresos para cubrirlo”, contó al asegurar que aun su economía no está del todo resuelta. “No tengo a nadie que me mantenga, no tengo a nadie a quien recurrir para pagar mis cuentas o pedir ayuda”.

Sydney Sweeney se abre camino fuertemente en Hollywood. Foto: IG

Chrissy Metz Copiado!

En 2017, Chrissy Metz reveló durante una charla con la revista Glamour su difícil camino en el mundo de la actuación, el cual cambió por completo al conseguir el papel de Kate Pearson en This Is Us. Sin darse por vencida y dispuesta a cumplir su sueño, Metz “siguió audicionando sin ahorros y sin dinero, con una gran deuda de tarjeta de crédito que seguía acumulando intereses”.

Mientras continuaba yendo de casting en casting, la estrella se quedó sin trabajo y una amiga le permitió vivir con ella hasta que pudiese pagar nuevamente un alquiler. Al mismo tiempo, amigos le preparaban comida para que tuviera un plato caliente en la mesa y no pasara hambre. Cuando consiguió su papel en This Is Us, la actriz tenía menos de un dólar en su poder.

“Estoy muy agradecida de haber tenido un grupo de apoyo tan increíble. Cuando me dieron el papel de Kate tenía 81 centavos de dolares en mi cuenta bancaria. Me dan ganas de llorar de solo pensarlo, y soy consciente que ese personaje me cambió la vida”, aseguró la actriz.

Chrissy Metz (derecha) hizo el papel de Kate en la serie 'This is Us'. Archivo: (NBC)

Matt Le Blanc Copiado!

Matthew LeBlanc nació en Newton, Massachusetts, y a los 17 años abandonó su ciudad natal para mudarse a Nueva York y comenzar una carrera como modelo. El joven logró realizar campañas para marcas y, cuando decidió dedicarse a la actuación, el éxito no llegó de inmediato.

Antes de lograr el papel de Joey Tribbiani en Friends, a LeBlanc le quedaba muy poco dinero en el banco. En 2019 reveló que tenía $11 en su cuenta cuando comenzó a trabajar en la popular sitcom, la cual le dio un giro a su carrera y le llevó a acumular un patrimonio neto de $85 millones.

“Creo que me quedaban $11”, dijo durante una entrevista. “Ahora eso fue aguantar demasiado, porque incluso si en ese momento hubiese dicho, ‘voy a conseguir un trabajo como mozo’, los $11 se hubiesen acabado antes de lograr el primer sueldo y me habría muerto de hambre”, reflexionó. Su situación era tan mala que con el primer cheque que cobró por Friends lo único que atinó a hacer es comprarse una rica y abundante cena.