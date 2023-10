En ‘Killers of the Flower Moon’, Scorsese junta a DiCaprio y Robert De Niro en una película

El estreno de un filme de Martin Scorsese siempre es visto como todo un evento. En primer lugar, por ser uno de los mejores directores de todos los tiempos; por otro lado, porque a sus 80 años es un verdadero milagro que quiera seguir activo en la industria.

En ese marco se estrena Killers of the Flower Moon, producción impulsada por Apple TV que tiene su estreno mundial en salas este jueves 19 de octubre, incluyendo a Costa Rica. La nueva película de Scorsese, además, lleva consigo un elenco de estrellas y un género que rara vez se asocia con el renombrado director: el western.

Robert De Niro y Leonardo DiCaprio han colaborado en muchas ocasiones con Scorsese, pero nunca en un mismo filme. El director ha dicho que ambos son 'referentes del cine de todos los tiempos'. (Apple)

Reunión entre estrellas: DiCaprio y De Niro

Lo que hace que esta película sea aún más excepcional es la colaboración entre Scorsese y dos de sus actores favoritos, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Esta alineación de talento ha estado en la mente de Scorsese durante años, y finalmente, en Killers of the Flower Moon, ha cumplido su anhelo de unir a estas dos luminarias de la actuación en un mismo proyecto.

Este western, sin embargo, es mucho más que una simple incursión en un nuevo género. Scorsese aprovecha los dotes actorales de ambos actores y se inserta en los terrenos que tanto le fascinan. Eso sí, en lugar de seguir las convenciones típicas del género, el director aborda temas que han sido el núcleo de su fascinación durante toda su carrera.

Entrando en materia, la película está basada en hechos reales, recopilados por el libro Los asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la Nación Osage y el nacimiento del FBI, de David Grann, un bestseller publicado en 2017.

El filme sigue la historia de un complot que acabó con la vida de casi sesenta miembros de la tribu Osage, en Estados Unidos. La historia está ambientada entre los años 1921 y 1925, después de la Primera Guerra Mundial, una época en la que además se moldearon las bases que darían origen al Federal Bureau of Investigation (FBI).

Lily Gladstone interpreta a una nativa estadounidense, quien compartirá muchas escenas junto al personaje de DiCaprio. Foto: Apple TV (Wikipedia )

En la última etapa del siglo XIX, la tribu india Osage, de Oklahoma, experimentó un inusual giro del destino cuando se les otorgó el derecho a explotar extensos y valiosos yacimientos petroleros en sus tierras. Esta concesión convirtió a la comunidad en poseedora de una inmensa fortuna, elevándola a un estatus de riqueza.

Sin embargo, el gobierno federal, viendo con recelo este poder y riqueza, intervino designando tutores de origen caucásico para supervisar la gestión financiera de la tribu. Este controvertido movimiento despertó resentimientos y rivalidades mortales entre los vecinos.

Fue en 1921 cuando la violencia estalló de forma implacable. Una mujer de la tribu Osage fue víctima de un asesinato brutal, marcando el inicio de una serie de crímenes que se prolongarían durante los cuatro años siguientes. La necesidad de justicia recayó en los hombros del agente del FBI Tom White, quien lideró una tenaz investigación para desentrañar el enigma y encontrar a los responsables detrás de estos oscuros y siniestros actos.

Killers of the Flower Moon explora la frustración de estos personajes, la violencia arraigada en la sociedad y los anhelos reprimidos de una época turbulenta en la historia de Estados Unidos.

Robert De Niro (izquierda) y Martin Scorsese llevan décadas de amistad y colaboración. Su más reciente trabajo juntos fue en 'El Irlandés'. (FADEL SENNA/AFP)

La película está protagonizada por Robert de Niro como el empresario local William Hale; y Leonardo DiCaprio como su sobrino Ernest Burkhart. A ellos se les suma el actor Jesse Plemons, en el papel del agente del FBI Tom White.

El reparto se completa con Lily Gladstone en el papel de Mollie Burkhart, una mujer de la Nación Osage, John Lithgow como el fiscal Leaward y el recién oscarizado Brendan Fraser como el abogado W.S. Hamilton.

Quienes han visto el filme aseguran que el elenco se luce. Por ejemplo, en una reseña de La Nación de Argentina, se detalla el poder histriónico que hay en la película.

“El Hale de De Niro apenas encoge su cinismo para desplegar el carisma con el que seduce a los incautos Osage y fagocita la tierra próspera que lo circunda. DiCaprio transforma su rostro y su cuerpo para dar vida a la criatura más compleja de su carrera, absorbida en su debilidad hasta el patetismo, incapaz de dar voz posible a su liberación. Junto a Lily Gladstone consiguen escenas magistrales que develan la dinámica de la opresión, definida menos por las formas explícitas de la violencia que por la voluntaria entrega del poder de decisión”, se lee en el texto.

Sin dudas, Killers of the Flower Moon no será discutida únicamente como una gran contendiente en temporada de premios, sino también como un filme cardinal en la carrera de Scorsese y estos actores. No queda más que recomendar su visionado, pues puede ver la película en su cine preferido este 19 de octubre.