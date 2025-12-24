Viva

‘Chinaokes’ 2025: Última parodia fulmina a candidatos presidenciales y a Rodrigo Chaves

La sátira, en que participó Ignacio Santos, volvió a lanzar fuertes críticas contra los aspirantes presidenciales y la gestión del presidente Rodrigo Chaves.

Por Sofía Sánchez Ramírez
EXCLUSIVO VIVA LA NACION. Las tres canciones utilizadas como base para el último ‘chinaoke’ de 2025 fueron ‘We Are the World’, ‘Pega la vuelta’ y ‘Gimme! Gimme! Gimme!’.
Las tres canciones utilizadas como base para el último ‘chinaoke’ de 2025 fueron ‘We Are the World’, ‘Pega la vuelta’ y ‘Gimme! Gimme! Gimme!’. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







