‘Chinaokes’ 2025: Última parodia fulmina a candidatos presidenciales y a Rodrigo Chaves

Las tres canciones utilizadas como base para el último ‘chinaoke’ de 2025 fueron ‘We Are the World’, ‘Pega la vuelta’ y ‘Gimme! Gimme! Gimme!’.

El cierre de los chinaokes 2025 no podía concentrarse en otro asunto que no fuera uno de los mayores agobios para los costarricenses: las elecciones presidenciales de 2026.

Con un popurrí de éxitos anglosajones, europeos y latinos, el audiovisual transmitido en El Chinamo satiriza a los principales aspirantes a la presidencia de la República y la desilusión que generan sus propuestas, enmarcado en un supuesto debate presidencial de Canal 7 presentado por el director de Telenoticias, Ignacio Santos.

“Estamos aquí para tu vida cambiar… y también para más plata ganar”, entonan los personajes que caricaturizan a Álvaro Ramos y Juan Carlos Hidalgo, aspirantes por el Partido Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC).

A su lado, cada uno desde un atril, aparecen Laura Fernández, de Pueblo Soberano (PPSO); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Claudia Dobles, de la Coalición Acción Ciudadana (CAC); Eliécer Feinzag, del Liberal Progresista (PLP); Luis Amador, de Integración Nacional (PIN); Natalia Díaz, de Unidos Podemos (PUP), y Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR).

“Es hora de un cambio por la continuidad (...). Yo ganaré, las encuestas no mienten”, canta la versión de Laura Fernández, a lo que se suma la de Fabricio Alvarado, con el verso “por lo menos las que yo financié”.

Luego irrumpe la parodia de Eliécer Feinzag, acompañado por las figuras de Natalia Díaz y Fabricio Alvarado, con la línea “un país en que todos quepamos igual… a menos de que seas pobre, nica o gay”.

La crítica también alcanzó a Ariel Robles, cuya sátira entona: “Yo vengo a frenar la corrupción, como lo hizo el PAC, PUSC y Liberación”.

Vea el último ‘chinaoke’ de 2025

Chavistas desilusionados y parodiados en los ‘chinaokes’

Como continuación del quinto chinaoke, que ironizó el discurso de “mano dura” del presidente Rodrigo Chaves, el más reciente audiovisual retoma la narrativa de una entusiasta del chavismo.

Así entra en escena una adulta mayor, que ahora cuestiona las acciones del jerarca. “Hace tres años y medio yo voté por él y comiéndome la bronca no lo llegué a ver (...). Por culpa de ese infeliz no puedo ni salir del portón; hasta me cobran peaje, el vecino en narco se volvió”, canta el personaje.

En ese mismo segmento, la sátira apunta al candidato Luis Amador cuando llega a pedir el voto: “Un gran populista y medio machista, ya por fa no vuelva, que en irse corriendo hacia el autoexilio tiene ya experiencia”, le dice la mujer.

Aunque el cierre de la parodia musical resume el hastío de los ciudadanos indecisos ante a quién otorgar su voto, con versos como “con esas propuestas me quiero morir”, también envía un breve mensaje del deber cívico de salir a las urnas el primer domingo de febrero de 2026.

Creadores de ‘chinaokes’ señalan polarización por discursos de Chaves

Previo a la exhibición del chinaoke que critica la gestión del presidente Rodrigo Chaves, los directores Melany Mora y James Meneses expresaron en El Chinamo su preocupación por el tono y el “revanchismo” del mandatario, al que atribuyen un aumento de la polarización y de la violencia en el país.

“Como país nos hemos acostumbrado a que los presidentes no cumplan con lo que prometen, y Chaves no fue la excepción”, señaló Meneses. “Pero sí cumplió con una de sus promesas: el revanchismo contra quienes define como enemigos de la patria, incluidos quienes hacemos este chinaoke”, acotó Mora.

En 2024, cuando se estrenaron las sátiras por Teletica, el Banco Popular y el ICE decidieron retirar la pauta del espacio televisivo. Sin embargo, siete meses después, la Sala Constitucional condenó a ambas instituciones por tomar estas represalias que, de acuerdo con la sentencia, constituyeron un ejercicio antidemocrático de censura gubernamental indirecta.

Durante la temporada de este año, los chinaokes han abordado la crisis de la educación en el sistema público, la inseguridad que golpea el turismo, el fracaso que dejó a la Selección de Costa Rica fuera del Mundial 2026 y la xenofobia presente en distintos sectores del país.