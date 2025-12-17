Vea aquí todos los Chinaokes de este 2025: sátira musical de ‘El Chinamo’ volvió con duras y picantes parodias

El Chinaoke también señaló la eliminación de la educación sexual y la falta de conocimiento en materias como inglés y matemática.

Los Chinaokes, la sección satírica del programa El Chinamo, de Teletica, regresaron este 2025 con críticas directas a temas sensibles del país. Hasta ahora, el espacio difundió tres parodias musicales que abordaron educación, fútbol y turismo.

Si usted se perdió alguno, no se preocupe, a continuación puede verlos:

Primer Chinaoke lanza fuerte crítica al MEP: ‘Una bala entró al lugar’

El primer Chinaoke se enfocó en el Ministerio de Educación Pública (MEP). A ritmo de Umbrella, de Rihanna, la letra cuestionó la inseguridad en centros educativos, la falta de infraestructura y la ausencia de la llamada “Ruta de la Educación”. El tema aludió a balaceras, amenazas y a la dificultad de los docentes para atender a los estudiantes.

“Y en plena crisis, la ruta de la educación nunca existió. Y una generación perdida y su futuro en un país con tanto homicida casi criminal. Lápices por armas se han vuelto intercambiables. Me voy a mojar, este techo hay que cambiar. Las becas recortar, no me puedo concentrar, una bala entró al lugar, la profe no puede ya a tanto niño cuidar”, dice parte de la letra.

Este fue el primer Chinaoke de ‘El Chinamo’, que lanzó fuerte crítica al MEP

Segunda parodia tocó fibras sensibles en los costarricense

La segunda parodia dejó de lado la crítica social y apuntó al fracaso deportivo que dejó a la Selección Nacional fuera del Mundial 2026. Bajo el título No hay nada más difícil que ganarle a Haití, el segmento adaptó una canción de Marco Antonio Solís para cuestionar a la Federación Costarricense de Fútbol y al rendimiento del equipo.

“Maldita Fedefut. Fuimos matagigantes y ahora. No hay nada más difícil que ganarle a Haití. Sufrimos como siempre y sin clasificar. El frío de mi cuerpo pregunta por Bryan Ruiz y Keylor se nos va. Recuerdo cuando fuimos el país más feliz”, expresa la canción.

Chinaoke - No hay nada más difícil que ganarle a Haití

Popurrí para despedir al turista

El tercer Chinaoke, titulado Popurrí para despedir al turista, versionó canciones de Juan Gabriel y Luis Miguel. La letra abordó el alto costo en zonas costeras, la criminalidad y el deterioro del trato al turismo, con una visión crítica del país como destino.

“¿Es esto Costa Rica Esencial? Le robaron ya la playa a nuestra gente, mientras siguen matando a puro inocente. El ‘Pura vida’ se nos va”, señala el tema.

A inicios de noviembre, la producción de los Chinaokes sostuvo una reunión virtual con Randall Chavarría, alcalde de Puntarenas. El equipo manifestó su interés en grabar en distintos puntos del cantón y explicó el enfoque de la parodia.

Posteriormente, Chavarría respondió mediante una carta dirigida a la Televisora de Costa Rica. En el oficio MP-AM-OF-3675-11-2025, el jerarca municipal advirtió que el video podría afectar la imagen de Puntarenas.