Vea aquí todos los Chinaokes de este 2025: sátira musical de ‘El Chinamo’ volvió con duras y picantes parodias

Las parodias del programa de fin de año de Teletica, regresaron con críticas a la educación pública, el fracaso de la Selección Nacional, la situación del turismo y más

Por Fiorella Montoya y Juan Pablo Sanabria
El Chinaoke también señaló la eliminación de la educación sexual y la falta de conocimiento en materias como inglés y matemática.
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

