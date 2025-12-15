Chinaokes 2025: segunda parodia de Teletica no fue lo que muchos esperaban; véala aquí

Una canción de Marco Antonio Solís fue la elegida para parodiar en el segundo Chinaoke de Teletica del 2025.

El Chinamo, de Teletica, presentó este domingo el segundo Chinaoke de este 2025, el cual se salió del molde. Sin dudas, las expectativas eran altas, tras el gran éxito de las parodias el año anterior y con el precedente del primer video de esta edición, dedicado a la crisis educativa en el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Estas sátiras, dirigidas por Melany Mora y James Meneses, han apuntado con criticidad a problemáticas sociales y figuras políticas. Por esta razón, muchos esperaban que se siguiera esta línea; pero el nuevo Chinaoke no fue como se pensaba.

Aunque el video tuvo la agudeza e ingenio que caracterizan a este espacio, el blanco de esta noche fue muy diferente a lo que se había visto hasta ahora. La parodia estrenada puso pausa a aspectos sociales y políticos, para enfocarse en otro tema de gran relevancia nacional: el estrepitoso fracaso que dejó a la Selección de Costa Rica fuera del Mundial 2026.

Bajo el título No hay nada más difícil que ganarle a Haití, la sátira reversiona el popular tema Si no te hubieras ido, de Marco Antonio Solís, para tirarle con todo a la Federación de Fútbol y el combinado Tricolor.

“Maldita Fedefut. Fuimos matagigantes y ahora... No hay nada más difícil que ganarle a Haití. Sufrimos como siempre y sin clasificar. El frío de mi cuerpo pregunta por (Bryan) Ruiz y Keylor se nos va. Recuerdo cuando fuimos el país más feliz”, dice parte de la canción.

El Chunche Montero tuvo una participación especial en el segundo Chinaoke de 2025. (Captura de video/Captura de video)

Como uno de los puntos más destacados se encuentra la participación del ícono del balompié tico, Mauricio el Chunche Montero. El referente de la Sele se muestra triste en una gradería y, lleno de decepción, lanza a los jugadores un “Manda huevo, maes”.

El locutor Jair Cruz también tiene un rol especial en el tema paródico. En su fuerte intervención, interpreta un aficionado que descarga su furia con un insulto en contra de “Maroto”, quien, aunque no se dice directamente, podría tratarse de Osael Maroto, presidente del órgano federativo.

