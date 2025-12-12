Primer Chinaoke de ‘El Chinamo’ lanza fuerte crítica al MEP: ‘Una bala entró al lugar’

El primer Chinaoke del 2025 también aludió la eliminación de los programas de educación sexual y los bajos niveles de conocimiento de los estudiantes en materias como inglés y matemática.

Los Chinaokes, la popular sección del programa El Chinamo de Teletica, regresaron con su ácida crítica este 2025.

El primer segmento de música, difundido este jueves 11 de diciembre, se enfocó en el Ministerio de Educación Pública (MEP), al que se le reprochó desde la inseguridad en las escuelas, hasta la falta de infraestructura y la ausencia de la “Ruta de la Educación” prometida por el gobierno.

Los encargados este año de llevar esta sección de Teletica son nuevamente James Meneses y Melany Mora, quienes empezaron en su primer video poniendo en contexto a los ticos sobre la realidad nacional.

“Bendita sea la madre costarricense que sabe que su hijo al nacer... ¿no va a saber leer en cuarto grado? Estamos fallando al ideal que nos distinguió del mundo. Este Chinaoke aborda este retroceso y lo que significa para nuestro futuro", dijo Mora al inicio del clip.

A ritmo de la canción Umbrella, de la artista Rihanna, se desarrolló esta primera emisión, la cual tuvo como protagonista a la pequeña Mariser Picado, exparticipante de Nace una estrella.

La letra de la canción hace referencia a la falta de infraestructura y denuncia problemas de seguridad, incluso dentro de las aulas costarricenses, las cuales se han visto afectadas por amenazas y balaceras.

“Y en plena crisis, la ruta de la educación nunca existió. Y una generación perdida y su futuro en un país con tanto homicida casi criminal. Lápices por armas se han vuelto intercambiables. Me voy a mojar, este techo hay que cambiar... Las becas recortar, no me puedo concentrar, una bala entró al lugar, la profe no puede ya a tanto niño cuidar”, reza la letra.

El primer Chinaoke del 2025 arremetió contra las autoridades de educación y el deterioro en el sistema. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

También señalan la eliminación de los programas de educación sexual del sistema educativo, lo cual provocó preocupación a los autores del Chinaoke.

“Les toca a los papás o al porno enseñar. La violencia tomó el lugar”, dice un estribillo en medio de la sátira que señaló que los niños ya no pueden jugar, y que no tienen papel higiénico ni electricidad en los centros educativos.

Otro de los puntos que tocó el video es la falta de conocimiento en materias como inglés y matemática. Al respecto, los productores hacen un llamado a que alguien le diga al MEP sobre las situaciones abarcadas en este primer episodio.

Entre los próximos temas que serían tratados por el espacio figuran el turismo y la corrupción.