Primer Chinaoke de ‘El Chinamo’ lanza fuerte crítica al MEP: ‘Una bala entró al lugar’

Espacio satírico reprochó problemas como la inseguridad en las escuelas, la falta de infraestructura y la ausencia de la ‘Ruta de la Educación’

Por Fiorella Montoya
El Chinaoke también señaló la eliminación de la educación sexual y la falta de conocimiento en materias como inglés y matemática.
El primer Chinaoke del 2025 también aludió la eliminación de los programas de educación sexual y los bajos niveles de conocimiento de los estudiantes en materias como inglés y matemática. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







