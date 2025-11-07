Teletica confirma el regreso de los Chinaokes a ‘El Chinamo’: estos son los temas elegidos

El formato regresa tras la controversia de 2024, cuando Banco Popular e ICE retiraron su pauta publicitaria por el contenido de Los Chinaokes.

Los Chinaokes, popular sección del programa El Chinamo, de Teletica, regresará este 2025. Teletica confirmó la noticia la tarde de este viernes 7 de noviembre.

Los encargados de llevar el formato a la pantalla serán nuevamente James Meneses y Melany Mora.

Los temas que abordarán mediante la música y la sátira serán la educación, el turismo y la corrupción. El equipo considera que estos son asuntos país importantes para analizar desde el humor.

“Estamos muy alegres de que en el país podamos seguir denunciando con crítica, sátira y humor las cosas que no nos parece que están sucediendo. Es importante para la democracia que haya diversidad de voces. Creemos en el humor como una herramienta poderosísima de cambio social”, dijo Mora en declaraciones a Canal 7.

Los Chinaokes regresan después de que, el año pasado, sacudieran Costa Rica con parodias musicales que provocaron que el Banco Popular y el ICE retiraran su pauta del espacio televisivo.

El país más feliz del mundo es el último chinaoke

Siete meses después de esa medida, la Sala Constitucional condenó a ambas instituciones por tomar represalias que, según la sentencia, constituyeron un ejercicio antidemocrático de censura gubernamental indirecta.

La sección de El Chinamo se caracteriza por su crítica social mediante parodias musicales que involucran a cantantes, actores y presentadores nacionales como parte del espectáculo.

Por su parte, El Chinamo, la “mayor fiesta de fin de año”, comenzará el próximo 11 de diciembre y se transmitirá hasta el 23 de diciembre, todos los días a las 8 p. m., por Teletica.