Teletica confirma el regreso de los Chinaokes a ‘El Chinamo’: estos son los temas elegidos

El reconocido programa de fin de año dará inicio el próximo 11 de diciembre

Por Fiorella Montoya y Juan Pablo Sanabria
El formato regresa tras la controversia de 2024, cuando Banco Popular e ICE retiraron su pauta por las críticas de los Chinaokes.
El formato regresa tras la controversia de 2024, cuando Banco Popular e ICE retiraron su pauta publicitaria por el contenido de Los Chinaokes. (Archivo/Archivo)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

