Viva

Chinaokes 2025: alcalde de Puntarenas pidió a Teletica frenar parodia musical; véala aquí

El jerarca municipal envió una carta a la televisora en la que solicitó que no se grabara el video en Puntarenas y aseguró que la idea de realizarlo en el cantón le causó ‘profunda molestia’

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Chinaokes 2025 EXCLUSIVO VIVA LA NACIÓN
El tercer Chinaoke de Teletica, que causó molestia al alcalde de Puntarenas, critica duramente la criminalidad en Costa Rica y su perjuicio al turismo. (Captura de video/Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Chinaokes 2025El ChinamoTeletica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.