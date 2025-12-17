Chinaokes 2025: alcalde de Puntarenas pidió a Teletica frenar parodia musical; véala aquí

El tercer Chinaoke de Teletica, que causó molestia al alcalde de Puntarenas, critica duramente la criminalidad en Costa Rica y su perjuicio al turismo.

A pesar de que el Chinaoke causó molestia al alcalde de Puntarenas, quien pidió frenar su grabación, este martes 16 de diciembre salió en Teletica la parodia, con una fuerte crítica a las problemáticas que rodean al turismo de Costa Rica.

El tercero de la serie de videos paródicos de El Chinamo 2025, titulado Popurrí para despedir al turista, versionó un popurrí de Juan Gabriel y el éxito Será que no me amas, de Luis Miguel.

Durante el nuevo Chinaoke se tocan temas como el alto precio en zonas costeras, la crisis de criminalidad y el trato que recibe el turista local. En general, se propone a un país que ahuyenta a las visitas extranjeras.

“¿Es esto Costa Rica Esencial? Le robaron ya la playa a nuestra gente, mientras siguen matando a puro inocente. El ‘Pura vida’ se nos va”, versa el tema.

Tercer Chinaoke del 2025 lanzó fuerte crítica a los problemas del turismo en Costa Rica

Uno de los puntos que la parodia critica con mayor vehemencia, es el daño ambiental que se ha causado en las áreas naturales. En esta línea, Leo Van Schie, el famoso neerlandés que aparecía en la versión televisiva de La Media Docena, interpreta a un turista que mira decepcionado el cambio en suelo tico.

“¿Aún hay monitos? ¿Dónde están las playas bonitas? Yo quiero pasar un buen rato, entonces me voy para Las Bahamas”, canta Van Schie cerca del Faro de Puntarenas.

Randall Chavarría, alcalde de Puntarenas, pidió detener la grabación del Chinaoke

Leo Van Schie, el famoso neerlandés de La Media Docena, interpreta a un turista en el Chinaoke. (Captura de video/Captura de video)

A inicios de noviembre, la producción de los Chinaokes se reunió de forma virtual con Randall Chavarría, alcalde de Puntarenas. En la reunión, el equipo le externó el deseo de grabar en varios sitios de la ciudad y le explicó el tema de la parodia.

Ante esto, Chavarría respondió con una carta dirigida a la Televisora de Costa Rica. En el oficio número MP-AM-OF-3675-11-2025, el jerarca municipal asegura que el video podría dañar la imagen del cantón.

“Un mensaje negativo podría desalentar la visita, reducir la llegada de turistas nacionales y extranjeros y causar un impacto económico real, afectando el desarrollo de todo el cantón central”, dicta la carta.

Además, en el texto afirma que tienen una “profunda molestia” y lanzan su “advertencia institucional”, en la que pedían tomar en cuenta sus señalamientos antes de la grabación. Entre los puntos que solicitaron tener en consideración, estaba el buscar otro lugar para realizar la producción y conocer los aspectos positivos del ente municipal.

“Consideramos importante señalar que existen muchos otros destinos y playas del país donde podrían perfectamente lograr el objetivo de su video, al tratar el tema de los altos costos del turismo, sin necesidad de involucrar a Puntarenas, un cantón que se ha esforzado por mantenerse accesible”, se lee en el oficio.

“Solicitamos respetuosamente que se tomen en cuenta nuestras observaciones antes de proceder con cualquier grabación o producción audiovisual relacionada con nuestro cantón, y que se actúe con sensibilidad, ética y compromiso hacia las comunidades que día a día sostienen con esfuerzo el turismo costarricense”, dicta el texto.