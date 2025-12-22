Viva

‘Chinaokes’ 2025 lanzan su crítica más aguda a Rodrigo Chaves y sus seguidores; vea la pícara sátira

La quinta parodia musical, presentada en ‘El Chinamo’ de Teletica, lanza dardos hacia el discurso ‘mano dura’ del jerarca Rodrigo Chaves

Por Sofía Sánchez Ramírez y Juan Pablo Sanabria
EXCLUSIVO DE LA NACION. La quinta parodia musical, presentada en ‘El Chinamo’ de Teletica, lanza dardos hacia el discurso ‘mano dura’ del jerarca Rodrigo Chaves.
El quinto Chinaoke del 2025 se titula ‘Con los ojos cerrados/Ley Jaguar’ y aborda las ‘promesas incumplidas’ de la administración Chaves Robles. (Captura de video/Chinaoke)







