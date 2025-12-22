‘Chinaokes’ 2025 lanzan su crítica más aguda a Rodrigo Chaves y sus seguidores; vea la pícara sátira

El quinto Chinaoke del 2025 se titula ‘Con los ojos cerrados/Ley Jaguar’ y aborda las ‘promesas incumplidas’ de la administración Chaves Robles.

Por las calles y con los ojos vendados, una ferviente seguidora del presidente Rodrigo Chaves camina mientras robos y homicidios acontecen a su lado. Sin inmutarse por la inseguridad que acecha a sus vecinos, avanza para llegar al “club jaguar”.

Esa es la premisa del quinto Chinaoke, segmento transmitido en El Chinamo, que lanzó su crítica más severa hasta ahora hacia el mandatario y quienes celebran su discurso “mano dura”.

Al ritmo de Con los ojos cerrados, de Gloria Trevi, la protagonista aparece en su hogar, decorada con retratos de Chaves, donde recibe la invitación para integrarse a un grupo de entusiastas del jerarca. Allí descubre un nicho de peleas liderado por la botarga de un jaguar que, dentro de un ring, se enfrenta a la Constitución Política.

Mientras se observan escenas de lucha libre entre el símbolo autoatribuido del chavismo y la ley fundamental de Costa Rica, suenan las primeras notas de la versión adaptada de Eye of the Tiger, de Survivor.

Quien da inicio al combate en el cuadrilátero es el humorista Carlos Ramos, conocido como El Porcionzón, al tiempo que se intercalan declaraciones públicas del presidente.

“Se llenó de ratas este restaurante”, se escucha en medio de la pelea, en alusión a un altercado que sostuvo Chaves con el empresario Christian Bulgarelli, testigo de la corona en el caso BCIE Cariñitos, en el cual el mandatario es investigado por el aparente delito de concusión.

“¿No me la regala y se la devuelvo cuando esté en la universidad?” es otra de las frases que, pronunciada por Chaves durante su visita a Guanacaste con motivo del 201.º aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya, encontró espacio en la parodia.

Este es el Chinaoke que más ha criticado la gestión del presidente Rodrigo Chaves

Además de abordar problemáticas sociales, los Chinaokes producidos por Melany Mora y James Meneses ironizan decisiones y discursos de la política estatal. En esta ocasión, enfatizan el tono que el gobernante ha tomado contra la prensa, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Contraloría General de la República (CGR), entre otros.

“Prometí bajar los impuestos, luego dije que no puedo (...). No logramos bajar el costo de la vida, pero sí hacer que todos peleen en los comentarios”, narran algunos de los versos, entonados por la figura del jaguar.

Debido a la repercusión de las primeras parodias musicales transmitidas a finales de 2024 por Teletica, el Banco Popular y el ICE decidieron retirar la pauta del espacio televisivo. Sin embargo, siete meses después, la Sala Constitucional condenó a ambas instituciones por tomar estas represalias que, de acuerdo con la sentencia, constituyeron un ejercicio antidemocrático de censura gubernamental indirecta.

Durante la temporada 2025 de los Chinaokes, las críticas humorísticas han abordado la crisis de la educación en el sistema público, la inseguridad que golpea el turismo, el fracaso que dejó a la Selección de Costa Rica fuera del Mundial 2026 y la xenofobia presente en distintos sectores del país.

El quinto audiovisual cierra con el texto “Continuará”, como premonición a lo que se puede esperar en el próximo Chinaoke.