Videos muestran encontronazo entre Rodrigo Chaves y productor Christian Bulgarelli en restaurante en San José

Dos videos en poder de La Nación muestran un encontronazo y cruce de palabras entre el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el productor audiovisual Christian Bulgarelli, quien se convirtió en el testigo de la corona en la causa que enfrenta el mandatario por un posible delito de concusión, al supuestamente desviar fondos públicos de una millonaria contratación financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La discusión ocurrió el 21 de marzo, a las 12:34 p. m., en el restaurante italiano Sapore Trattoria, en el centro de San José, sobre la avenida segunda.

Rodrigo Chaves y Christian Bulgarelli se enfrentaron en un restaurante en San José

En uno de los audiovisual de más de cuatro minutos, sin audio, tomado por una cámara de seguridad del local, se ve cuando Chaves ingresa al recinto en compañía de la diputada oficialista Pilar Cisneros y tres de sus escoltas.

De inmediato, él se percata de que Bulgarelli está almorzando con otras tres personas, incluida su esposa, quien en ese momento tenía nueve meses de embarazo. Algo dice (no se escucha), señala al productor audiovisual y se le acerca a muy corta distancia.

En el otro video, de 26 segundos y tomado por uno de los acompañantes de Bulgarelli, se escucha a Chaves decir: “Yo no sé qué le pasa a este señor. Tenga paz amigo, tenga paz, tenga paz. No, no, no, deje a este señor en paz, déjelo ahí sentadito (indicándole a uno de sus escoltas). Si tiene algún problema que me lo venga a decir a mí, yo no tengo problemas con nadie”.

LEA MÁS: Bulgarelli confiesa que entregó $32.000 a Choreco, por solicitud de Rodrigo Chaves, a cambio de contrato del BCIE

De seguido, fuera de toma se escucha la voz de un hombre que dice: “Pachuco”, mientras Chaves sigue ingresando al restaurante y se dirige a otro salón con Cisneros y un escolta. Otro de sus efectivos de seguridad se queda cerca de la mesa de Bulgarelli y otro en la puerta del local.

Los audiovisuales forman parte del expediente N.° 25-000019-0033-PE, que se sigue contra el presidente Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, por el presunto delito de concusión, el cual es penado con hasta ocho años de cárcel.

LEA MÁS: Fiscalía acusó a Rodrigo Chaves: este es el camino para quitarle la inmunidad a un presidente