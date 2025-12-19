‘Chinaokes’ 2025: ‘El Chinamo’ critica la xenofobia y le da ‘un jalón de orejas’ a ticos y nicas

El Chinaoke de este jueves 18 de diciembre dio un buen “jalón de orejas” y puso en la palestra una “rivalidad” histórica entre Costa Rica y Nicaragua. El video se compartió, como es tradicional, en el programa El Chinamo de Teletica y fue dirigido por los artistas Melany Mora y James Meneses.

En la producción se usa como base la canción Mi linda Costa Rica, compuesta por el nicaragüense Tino López Guerra. La versión del Chinaoke se titula Hermanas centroamericanas y en su letra hace un repaso por temas que dividen a las dos naciones; por ejemplo, la pregunta de si el gallo pinto es tico o nica.

En tono más sarcástico y de crítica, la lírica menciona: “Qué linda que es Costa Rica cuando no se cree un país superior. ¿Por qué tratan mal a los nicas, si les debe un montón?”. Los señalamientos siguen en temas como la xenofobia y hasta el río San Juan.

'Chinaoke' de 'El Chinamo' llama al amor entre ticos y nicas

El video es protagonizado por dos mujeres (una costarricense y una nicaragüense) vestidas con trajes típicos y camisetas deportivas de sus respectivos países. En algunas imágenes se ve a grupos de baile folclórico de Costa Rica y Nicaragua haciendo gala de su talento frente al Monumento Nacional del Parque Nacional.

La sátira pone el dedo en la llaga al mencionar los logros deportivos de ticos nacidos en Nicaragua, como el futbolista Óscar Duarte, la boxeadora Yokasta Valle y la nadadora Claudia Poll. “Niegan lo nicaragüense, pero bien que comen vigorón”, agrega el video.

Al final, el Chinaoke cierra con una petición: “Son Nicaragua y Costa Rica hermanas; por eso, más amor y menos drama”.