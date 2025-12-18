Alcalde de Puntarenas volvió a tomar medida contra Chinaoke de Teletica

Randall Chavarría, alcalde de Puntarenas, dijo tener una profunda molestia por la grabación del Chinaoke de Teletica.

El alcalde de Puntarenas, Randall Chavarría, volvió a tomar medidas contra uno de los Chinaokes de Teletica de este 2025. La parodia fue grabada en puntos icónicos de la provincia costera y aborda las problemáticas que rodean al turismo de Costa Rica.

El video salió al aire en El Chinamo este martes 16 de diciembre, bajo el título Popurrí para despedir al turista. En este, se versionó un popurrí de Juan Gabriel y el éxito Será que no me amas, de Luis Miguel, con una letra fuertemente crítica contra el alto precio en zonas costeras, la crisis de criminalidad y el trato que recibe el turista local.

“¿Es esto Costa Rica Esencial? Le robaron ya la playa a nuestra gente, mientras siguen matando a puro inocente. El ‘Pura vida’ se nos va”, versa el tema.

Anteriormente, cuando la productora de los Chinaokes se contactó con Chavarría para informarle de la grabación, el jerarca intentó detener el rodaje. En ese momento, envió una carta a Teletica solicitando que se detuviera la producción.

Tercer Chinaoke del 2025 lanzó fuerte crítica a los problemas del turismo en Costa Rica

Ahora, tras hacerse público, el alcalde subió un extenso video a las redes sociales de la Municipalidad de Puntarenas. En sus declaraciones reitera su molestia y afirma que la parodia tiene efectos negativos para la comunidad porteña.

“Es doloroso que nuestro destino turístico, que no es de lo más elevado a nivel país, sea afectado con el efecto visual, presentando extranjeros llenos de sangre y asesinos amedrentando a nuestros turistas. Esto no sucede en Puntarenas”, dijo Chavarría

“Esto daña la imagen de nuestro distrito, de nuestro cantón, de nuestra región y creo que de nuestro país”, agregó.

Alcalde de Puntarenas se refirió al Chinaoke

Además, se dirigió de forma directa al dueño de Teletica, René Picado, y al productor del programa, Alonso Acosta.

“Hacemos un llamado de atención a don René Picado y a don Alonso (Acosta) a que, por favor, antes de agarrar como ejemplo nuestros lugares, verifiquen bien cuáles son los datos de la región y del distrito, que no nos afecten directamente al comercio”, comentó el jerarca municipal.