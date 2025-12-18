Viva

Alcalde de Puntarenas volvió a tomar medida contra Chinaoke de Teletica

Anteriormente, el jerarca intentó detener la grabación de la parodia, en la que se tocan temas relacionados con la problemática del turismo

Por Juan Pablo Sanabria
Alcaldes Electos
Randall Chavarría, alcalde de Puntarenas, dijo tener una profunda molestia por la grabación del Chinaoke de Teletica.







Alcalde de PuntarenasChinaokes 2025
Juan Pablo Sanabria

