Nancy Dobles recibió sorpresivo comentario de Keyla Sánchez durante ‘El Chinamo’

Nancy Dobles cantando durante uno de los programas de 'El Chinamo'.

El Chinamo siempre trae sorpresas, ya que en más de dos horas de programa todo puede pasar. Esto ocurre, sobre todo, entre los presentadores, quienes realizan pases en vivo y también bromean en más de una ocasión.

Esta vez, el comentario de la noche llegó por parte de Keyla Sánchez al dar uno de los pases a Nancy Dobles, pues la presentó de la siguiente manera: “Vamos con la mejor espalda de todo El Chinamo”, expresó la presentadora.

Dobles únicamente sonrió y continuó con el programa con normalidad. No es la primera vez que la presentadora recibe este tipo de elogios, su definición física resulta evidente para la audiencia.

En redes sociales, Dobles comparte con frecuencia sus rutinas de ejercicio y muestra la vida activa que mantiene a diario. En días recientes recibió la visita de sus hijos Daniel y Gabriel, ellos llegaron al programa para acompañarla y respaldar a su conocida madre.

El Chinamo inició el pasado 11 de diciembre. El espacio incluye concursos, chinaokes y un ambiente festivo que caracteriza la producción.