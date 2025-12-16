Viva

Wilmer ‘Pato’ López revive la presión del clásico en reto de Teletica: esto tuvo que hacer

El entrenador participó en la ‘Misión Chinamo’ y revivió la adrenalina de sus años como futbolista. El exjugador superó varias pruebas y dejó un pronóstico sobre la final nacional

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Alajuelense vs. Puntarenas La Liga vuelve a casa y rinde homenaje al eterno ídolo Wílmer López
Wilmer López ha hecho nueve veces campeón al equipo femenino de Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Wilmer ‘Pato’ LópezEl Chinamo
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.