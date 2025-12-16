Wilmer ‘Pato’ López revive la presión del clásico en reto de Teletica: esto tuvo que hacer

Wilmer “Pato” López volvió a sentir la adrenalina, la carrera y la emoción de ir contra el tiempo, como en sus días de futbolista, la noche de este lunes 15 de diciembre. El exjugador participó en la sección Misión Chinamo del programa El Chinamo, transmitido por Teletica.

La producción lo presentó no solo por su trayectoria como futbolista, sino también por el momento reciente que marcó su carrera como entrenador. López ha conducido a las Leonas de Liga Deportiva Alajuelense a nueve títulos consecutivos, situación que toma mayor importancia por ser el club de sus amores y una etapa que reforzó su vínculo con la institución rojinegra.

En esta ocasión, el reto incluyó cuatro pruebas y cada una contó con la ayuda del público presente en el set. El objetivo consistió en completar todas las misiones para ganar un premio de ¢250.000.

El exfutbolista debió tomarse un selfie con un guitarrista de rock, junto a un peluquero, sentado en una silla como si fuera a recibir un corte, con aficionados de la barra La Doce de Alajuelense y con un gallito de salchichón.

Minutos antes de iniciar el desafío, López afirmó: “Me siento como si fuera a jugar un clásico”. Además, hizo un comentario relacionado con la final del fútbol nacional. La serie enfrenta a Liga Deportiva Alajuelense y al Deportivo Saprissa.

Según su criterio, el campeonato se definirá en dos partidos. Para él, el equipo rojinegro celebrará en su estadio la obtención de la ansiada copa número 31.