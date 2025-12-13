La emocionante y dulce visita que recibió Nancy Dobles en ‘El Chinamo’

Nancy Dobles se ha convertido en una de las presentadoras icónicas de 'El Chinamo' de Teletica. En la imagen se le ve durante el estreno de la temporada 2025.

La fiesta de El Chinamo de Teletica ya se vive noche a noche desde el estudio Marco Picado, y el público y presentadores del programa viven al máximo cada entrega de alegría, bailes y concursos. Pero, especialmente, una de las conductoras del show vivió este viernes 12 de diciembre un momento muy especial que guardará como un gran recuerdo.

Nancy Dobles recibió la visita de sus hijos Daniel y Gabriel, quienes llegaron al programa para acompañar y darle respaldo a su famosa mamá.

Dobles, muy alegre, como es su estilo, compartió el momento de la visita de sus retoños en una publicación en Instagram. En el posteo ella subió una fotografía junto a los muchachos y después un video en el que se ve a los jóvenes disfrutando de la fiesta chinamera.

Nancy Dobles acompañada por sus hijos Daniel y Gabriel Drew, durante la segunda noche de 'El Chinamo' de Teletica. (Instagram)

La foto y el video los acompañó la también figura de Buen día con el mensaje: “Mis cachorritos en El Chinamo”.

Esta no es la primera vez que se ve a Dobles compartiendo con sus hijos en sus proyectos televisivos. Hace unas semanas, cuando fue invitada especial a una de las galas de Mira quién baila, Daniel y Gabriel también estuvieron presentes entre el público para aplaudirle su presentación.

De hecho, Daniel publicó una linda imagen en su cuenta de Instagram en la que demostró el orgullo que siente por su progenitora. “Increíble como siempre”, escribió el muchacho junto a la imagen en la que se ve a Nancy durante el baile, con su característica sonrisa.