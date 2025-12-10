Así ha cambiado ‘El Chinamo’ de Teletica en 25 años de transmisiones: ¡Viaje al pasado con estas fotos!

Liderados por el experimentado Carlos Álvarez, los presentadores de 'El Chinamo' de Teletica este 2025 son Jair Cruz, Gabriela Jiménez, Keyla Sánchez, Nancy Dobles, María Teresa Rodríguez, Melania Villalta y Mauricio Hoffmann.

Parece que fue ayer cuando, por una “emergencia” de producción, Teletica creó un programa de concursos, fiesta y charanga para compensar la falta de las corridas de toros de fin y principio de año en Zapote. Fue el 25 de diciembre del 2000 cuando El Chinamo apareció en las pantallas de los hogares de Costa Rica y, desde entonces, se convirtió en uno de los favoritos del público.

Un cuarto de siglo después los toros volvieron, la música también, los concursos y las coreografías evolucionaron y el festejo chinamero sigue intacto.

En el 2000, el primer elenco que gritó “¿Dónde están los chinameros?”, estuvo conformado por Édgar Silva, Marilin Gamboa, Maricruz Leiva, Carlos Ramos “El Porcionzón”, Carlos Álvarez, Franklin Vargas y Rolando Carmona. ¿Se acuerda de esta alineación de presentadores y comediantes?

Una de las duplas más queridas por el público de 'El Chinamo' es la que han desarrollado a lo largo de los años Carlos Álvarez y Carlos Ramos. (Archivo)

De aquel grupo original solo siguen en el programa los dos Carlos (Ramos y Álvarez). El locutor empezó como voz en off, para luego sustituir a Silva como animador principal del programa, mientras que el humorista se fue por un tiempo, pero regresó.

En el camino, por El Chinamo han pasado figuras como Víctor Carvajal, Omar Cascante, Rigoberto Alfaro, Alejandra Portillo, Keyla Sánchez, Viviana Calderón, Mauricio Hoffmann y Nancy Dobles.

En estos 25 años los cambios han sido muchos, pero lo que sí es una constante es la emoción del público que asiste al popular programa, que desde hace varios años dejó de hacerse en Zapote para transmitirse desde el Estudio Marco Picado, ubicado en las instalaciones de canal 7, en La Sabana.

Este 2025, muchos esperan el regreso de clásicas secciones como el baile de la cumbia, Misión Chinamo, Cántala si puedes y El Chinaoke, y otras que han encantado al público desde sus inicios.

Edgar Silva fue uno de los presentadores más queridos de 'El Chinamo'. En esta foto se ve acompañado por una presentadora muy reconocida en el país: Viviana Calderón. (Archivo.)

En su aniversario número 25, El Chinamo regresa a la pantalla de Teletica este jueves 11 de diciembre. La fiesta chinamera se extenderá hasta el martes 23 y se transmitirá todos los días a las 8 p. m.

En esta ocasión, los conductores del espacio serán Nancy Dobles, Mauricio Hoffmann, Melania Villalta, María Teresa Rodríguez, Carlos Álvarez, Keyla Sánchez, Jair Cruz y Gabriela Jiménez.

A continuación presentamos algunas imágenes de cómo ha cambiado El Chinamo a lo largo de los años.

Elenco de 'El Chinamo' del 2006: Giovanni Linares, Carlos Álvarez, Mauricio Hoffmann, Hanzel Carballo, Viviana Calderón, Marilin Gamboa y Nancy Dobles. (Archivo)

En el 2010 se disfrutó de un segmento muy esperado por el público: 'La copa Chinamo', en el que se jugaban partidos de fútbol de hombres y mujeres. (Archivo)

En el 2017, Víctor Carvajal se convirtió en uno de los presentadores más gustados de 'El Chinamo'. El conductor se ganó el corazón del público con sus ocurrencias. (Archivo)

Desde hace varios años, el bailarín de la cumbia es protagonista en uno de los concursos más esperados de 'El Chinamo'. En esta imagen se le ve disfrutando al lado de Keyla Sánchez. (Archivo)

Marilin Gamboa fue una de las presentadoras más queridas de 'El Chinamo' hasta que se retiró del espacio y de la televisión hace un par de años. (Archivo)