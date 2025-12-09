Keyla Sánchez sufre la dolorosa muerte de un hombre muy importante para su vida

En medio del luto por la muerte de un ser querido, Keyla Sánchez se prepara para el inicio de 'El Chinamo' de Teletica.

La presentadora Keyla Sánchez vive un momento muy doloroso debido al fallecimiento de una persona muy importante en su vida.

La creadora de contenido está a pocos días de iniciar una nueva temporada como conductora de El Chinamo y, de cara al inicio del programa de Teletica, afronta el duelo por la muerte de su abuelo paterno.

En un mensaje en sus historias de Instagram, Keyla publicó una fotografía de su mano tomando la de don Alex Sánchez. La imagen, en blanco y negro, fue acompañada por el mensaje: “Gracias por tanto, Tito tierno y amado”, además de los emoticones de una paloma y un corazón blanco.

Keyla Sánchez se despidió de su abuelito con esta tierna imagen. (Instagram)

De acuerdo con la página web del Registro Civil, don Alex Sánchez, padre de Fernando Sánchez, falleció a los 96 años.

En medio del luto, Keyla deberá tomar fuerzas para iniciar la temporada 2025 del programa de temporada navideña de Canal 7.