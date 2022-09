Keyla Sánchez: cronología de la investigación que se sigue en su contra

La presentadora Keyla Sánchez, del programa Calle 7 de Teletica, fue indagada este miércoles 21 de setiembre por presuntos delitos de conducción temeraria y falsedad ideológica, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La noticia trascendió luego de que el miércoles 14 de setiembre personeros del OIJ buscaron a Sánchez en las instalaciones del canal donde trabaja, en La Sabana. El fin de esa visita fue entregarle una notificación para citarla a que acudiera a la toma de la declaración indagatoria, informó la institución.

El motivo por el cual fue buscada en su trabajo es porque Sánchez cambió de residencia y no la pudieron ubicar en la dirección que manejaba el OIJ.

Con la nueva información proporcionada por la institución judicial, hacemos un repaso por la situación que ha vivido Sánchez desde que sufrió un accidente de tránsito, en la madrugada del 31 de marzo de este 2022.

31 de marzo de 2022, el día del accidente:

La presentadora Keyla Sánchez Granados sufrió un accidente de tránsito la madrugada del jueves 31 de marzo, en la ruta 27 (que comunica San José con Caldera), cuando conducía su vehículo.

La conductora de Teletica chocó contra un muro en el peaje y producto del accidente debió ser trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde estuvo internada.

La mamá de la conductora, Kattya Granados, confirmó la noticia a La Nación y dio a conocer que Keyla sufrió una fractura en su fémur y debió ser operada.

Para ese momento, Sánchez fungía como presentadora del programa ¡Qué buena tarde!.

1.° de abril:

En entrevista con el programa De boca en boca, Kattya Granados, madre de Keyla, comentó que a su hija le colocaron dos pines por causa de la fractura del fémur, pero que estaba estable de salud.

Ese mismo día trascendió que la Fiscalía de Pavas abrió una investigación de oficio contra la presentadora.

De acuerdo con el Ministerio Público, a la conductora se le indaga por el presunto delito de conducción temeraria dentro del expediente 22–000203–0283–PE, el cual fue remitido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) “con una orden para que se realicen las diligencias de investigación necesarias y, posteriormente, se le remita un informe policial”.

Para ese momento, Keyla estaba internada en el Hospital del Trauma, en La Uruca.

Además de la investigación de la fiscalía, también se informó de que la concesionaria Ruta 27 abrió una investigación por un video que circuló luego del accidente de la presentadora de Teletica.

5 de abril:

Tras estar internada durante cuatro días en el Hospital del Trauma, la presentadora fue dada de alta.

11 de abril, Keyla reaparece en redes:

Desde que sufrió el accidente, Keyla Sánchez hizo su primera aparición en redes sociales.

En ese momento, la presentadora publicó en Instagram una fotografía de un cielo azul acompañado por la frase: “Gracias por tanto amor. Gracias por todas las oraciones, palabras llenas de amor y fortaleza, gracias por todas las bendiciones me hacen sentir tan bien y llena, llena de fortaleza”.

“Yo estoy súper bien, rodeada de amor y apoyo, enfocada 100% en mi recuperación. Mi pierna va excelente, más de lo que los médicos y nosotros como seres humanos pensamos. Así que hay Keyla para rato”, agregó.

18 de abril:

Keyla Sánchez sorprendió a sus seguidores y al público en general al publicar un video en el que habló extensamente sobre la situación en la que se había visto envuelta.

Sánchez, de 30 años, habló por medio de una transmisión de Instagram de la fractura en su fémur. Mencionó además que se quebró una costilla y comentó que estaba en proceso de recuperación tras la cirugía en su pierna izquierda. Durante su live, en la que hubo hasta 30.000 personas conectadas, hubo un momento en el que la presentadora de Teletica aseguró que su accidente no tuvo que ver con consumo de alcohol.

Keyla Sánchez habló de la envidia y las malas vibras Keyla Sánchez habló de la envidia y las malas vibras

“Si querían escuchar los motivos del accidente no ha sido por alcohol y menos por drogas. (...) tampoco fue por todas esas razones que la gente puso. De verdad me impacta (al leer). No es así. Solamente mi persona y el núcleo súper cercano sabe qué fue lo que pasó y las únicas personas que deben saberlo. Todos los demás publican, es lo más fácil y más sencillo”, dijo.

8 de julio:

Tras varios meses sin saber qué pasaría con Keyla en su trabajo, se informó de que la presentadora se uniría al elenco de Calle 7, el nuevo programa de Teletica.

La presentadora fue movida de su puesto anterior como conductora de ¡Qué buena tarde!

14 de setiembre:

Hace exactamente una semana se conoció la noticia de que a Keyla la buscaron personeros del OIJ, en su lugar de trabajo.

Al día siguiente de esta situación, Keyla respondió a unas preguntas que La Nación le hizo al respecto.

“Tras el accidente que sufrí en el mes de marzo, hay una serie de procedimientos que se derivan de este incidente y que, como cualquier costarricense, atenderé en las vías que corresponda”, escribió la presentadora de Calle 7 en un mensaje de WhatsApp.

“Entiendo que las autoridades judiciales llegaron a mi lugar de trabajo a realizarme una notificación; sin embargo, yo no me encontraba presente. Atenderé cualquier proceso en la forma debida y respetuosa, en las instancias que corresponda”, expresó.

21 de setiembre:

Fue hasta este miércoles 21 que se supo cuál era la diligencia que se realizó ese día.

La intención era para citar a Sánchez a la indagatoria que precisamente se realizo hoy. “Dicha gestión (de notificarla) se realizó en el lugar de trabajo de la persona investigada, pues esta cambió de domicilio y no se le ubicó en el sitio de residencia registrado anteriormente. Este 21 de setiembre, la Fiscalía tomó la declaración indagatoria a Sánchez, quien es investigada por los presuntos delitos de conducción temeraria y falsedad ideológica.

“Una vez valorados los arraigos procesales de la imputada (familiar, domiciliar y laboral), el despacho determinó que, por ahora, la persona puede continuar apegada al proceso sin la necesidad de cumplir medidas cautelares”, explicaron las autoridades.

Además, se agregó que como el caso sigue en etapa de investigación no es posible brindar mayores detalles al respecto.

Hasta el momento no se ha podido contactar a Sánchez para consultarle sobre la indagatoria del día efectuada hoy. La Nación hizo varias llamadas a su teléfono celular pero no contestó.