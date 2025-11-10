Keyla Sánchez llevó a su novio a ‘Mira quién baila’ y no tuvieron reparos en mostrar su amor: vea las fotos aquí

Keyla Sánchez fue la invitada especial de Neto Rangel y Jahzell Acevedo en la novena gala de 'Mira quién baila' de Teletica.

La novena gala de Mira quién baila, con la participación de varios invitados especiales a la pista del estudio Marco Picado, de Teletica, dejó imágenes muy curiosas y llamativas, entre ellas la del amor entre Keyla Sánchez y su novio Felipe Muñoz.

Keyla fue la compañera en una coreografía de su amigo Neto Rangel y la coreógrafa Jahzell Acevedo. El trío presentó un número al ritmo de reguetón que encendió el escenario y también se llevó los aplausos del público, donde estaba muy atento a su pareja, Felipe Muñoz.

Después de la presentación, Felipe y Keyla mostraron su amor sin reparos, se besaron y se demostraron mucho cariño, imágenes que captó nuestro fotógrafo en el sitio.

En julio de este 2025, Keyla, quien regresará como conductora de El Chinamo en diciembre, confirmó la relación sentimental y aseguró que esta vez el noviazgo era diferente a los anteriores. “Hay cosas que ya no son negociables, por ejemplo, que antes las veía como normal, pero ya no. Ahora pienso en mi persona”, afirmó.

Para ese momento, Keyla afirmó que su pareja era una persona que prefería mantener un bajo perfil y estar fuera del foco mediático; sin embargo, eso no importó este domingo luego de apoyarla en el concurso de baile de Canal 7.

Vea las imágenes del amor de Keyla y su novio Felipe Muñoz:

Felipe Muñoz es el novio de la presentadora Keyla Sánchez. Él la acompañó a su participación en la novena gala de 'Mira quién baila'. (Rafael Pacheco)

