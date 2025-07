Keyla Sánchez habla públicamente de su relación sentimental: ‘Uno se cansa de besar sapos’

Durante una entrevista con el programa De boca en boca, de Teletica, Keyla Sánchez habló por primera vez sobre su vida amorosa.

La expresentadora de Canal 7 y actual conductora del pódcast Ke Arda, que realiza junto al influencer Diego Bravo, compartió en el espacio cómo se siente respecto a su relación con Felipe Muñoz.

Keyla Sánchez tiene 33 años y según confirmó 'De boca en boca' su pareja tiene la misma edad. (Archivo)

El periodista le consultó el “por qué esta vez su relación era diferente”. Sánchez respondió que, a su criterio, se trata de un tema de madurez. “Hay cosas que ya no son negociables, por ejemplo, que antes las veía como normal, pero ya no. Ahora pienso en mi persona”, expresó.

Asimismo, Sánchez confirmó que su pareja prefiere mantenerse con bajo perfil. “Ya lo he dicho vacilando, pero uno se cansa de besar sapos”, comentó.

LEA MÁS: Choché Romano confesó que su relación con Keyla Sánchez no terminó como él hubiera querido

Keyla también aprovechó la entrevista para aclarar los rumores sobre una supuesta enemistad con Ana Lucía Vega. Rumor que surgió luego de que la actual pareja de Sánchez mantuviera una relación con Vega, meses antes de tener una relación con la comunicadora.

“No, yo con ella no he tenido ningún problema y espero no tenerlo nunca. (...) Me la he topado y me la voy a seguir topando porque trabajamos en el mismo medio, y no hay ningún problema”, concluyó Sánchez.