‘Empecé en ‘Sábado Feliz’': costarricense que brilla en México habló de sus inicios en el programa de Nelson Hoffmann

La actriz costarricense Mariluz Bermúdez fue la invitada más reciente del pódcast de Johanna Villalobos. Durante la conversación, recordó sus inicios en la televisión nacional, habló sobre los retos de construir una carrera en México y compartió consejos para quienes desean abrirse camino en la actuación.

Bermúdez, quien forma parte del elenco de la telenovela Vivir de amor, se refirió con emoción a sus primeros pasos en el medio, en particular a su participación en el programa Sábado Feliz, querido programa transmitido en Teletica y que fue obra del productor Nelson Hoffmann.

“Empecé en Sábado Feliz y eso me abrió las puertas", relató. Recordó también cómo, desde niña, soñaba con la actuación mientras veía telenovelas como La usurpadora.

Durante la charla, Villalobos mencionó la escasez de oportunidades en la industria audiovisual costarricense. Bermúdez coincidió. “Sí, son muy pocas”, afirmó. La actriz recalcó que se ha mantenido firme gracias a su determinación.

“Yo siempre digo, yo no seré la mejor actriz, pero me la creo. Me meto en el papel y eso es lo que tiene que hacer la gente. Siempre que me piden un consejo, les digo: créasela”, expresó.

La artista también abordó los desafíos de trabajar en un país extranjero, entre ellos el acento. “De repente estoy grabando y es como: corte. Y yo, ‘¿Qué pasó?’... La erre”, dijo entre risas, aludiendo a las exigencias de pronunciación en las producciones mexicanas.

Además, habló con franqueza sobre los sacrificios personales que implicó su carrera. “Aquí vinimos a brillar todos. Yo pasé hambre, yo pasé momentos difíciles lejos de mi familia. Yo sé lo que es estar en esos zapatos”, compartió.

Una de las anécdotas más llamativas fue la forma en que algunas personas confunden su nacionalidad. “Hay gente que dice: ‘Ay, qué lindo, la actriz mexicana’. Y yo, ‘No’”, comentó con orgullo.

La publicación del pódcast en redes sociales generó reacciones emotivas. Glenda Peraza escribió: “Mi amor preciosa, está igualita desde que la conocí bebé en Sábado Feliz. Siempre bella, humilde y tica”. Por su parte, Ana Lucía Vega comentó: “Siempre linda. De las compañeras más lindas que tuve en televisión”.

