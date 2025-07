‘Dormía en paradas de bus y vendía pipas’: así salió adelante Marcela Negrini tras la muerte de su madre

La modelo costarricense, Marcela Negrini, compartió, por al menos media hora, un espacio cargado de historias y relatos con la periodista Johanna Villalobos en su pódcast.

Esta cápsula fue el lugar en el que Marcela se sinceró sobre su juventud, sus inicios en el modelaje y sus responsabilidades como hermana mayor, tras la muerte por cáncer de su madre cuando ella tenía solo 14 años.

Marcela Negrini nació y creció en Orotina; sin embargo, en la actualidad reside en Guápiles. (Instagram)

“Marce, vos me decías que prácticamente te convertiste en la mamá de tus hermanos, que ya de por sí es un rol bien difícil… y a los 14 años. ¿Cómo hace uno para adoptar ese rol?”, le preguntó Villalobos.

“No sé… bueno, la verdad es que yo me enfermé mucho después de la muerte de mi mamá. Me quería morir con ella, fue muy duro, muy difícil, yo no comía”, recordó la modelo, antes de aclarar que sus hermanos fueron su motivación para recuperarse.

Tras este trágico evento, Marcela aseguró haberse convertido en la cabeza del hogar, con un padre que estaba ausente durante esa época y una abuelita un poco mayor, Negrini hizo todo lo posible para salir adelante con sus hermanos.

Vender pipas en la playa los fines de semana y dormir en las paradas del bus que la llevaba y traía de su querido Orotina, fueron algunas de las actividades que la marcaron y que asegura la llevaron a ser la persona que es el día de hoy.

Marcela también compartió que su sueño nunca fue ser modelo, pero en esta área consiguió la suficiente flexibilidad para poder estudiar, generar ingresos y atender sus otras responsabilidades en el hogar.

“Verlos a ellos (sus hermanos) realizados como personas, como profesionales, es algo que me llena de satisfacción porque sí fueron etapas muy duras”, concluyó la modelo.

Tras ganar de forma inesperada un concurso de belleza en su pueblo natal, Marcela Negrini logró abrirse un espacio en la industria del modelaje nacional y actualmente suma 35 años de carrera.