Johanna Villalobos: chica atrevida de los podcast

Inició en el mundo de los podcast hace casi dos años, y ya su proyecto se convirtió en el primero en la categoría femenina en llegar a 1 millón de reproducciones en el país. Johanna Villalobos asegura que su clave ha sido hablar con naturalidad de cualquier tema, la constancia y su espíritu independiente.

“Mi podcast nunca ha estado en ningún canal o radio, mi público es realmente fiel al contenido que les ofrezco y esa es la mayor satisfacción que puedo sentir”.

La comunicadora de 30 años, sin embargo, asegura que lleva trabajando en este medio desde los 17 años, y siempre pensó que para desarrollarse en comunicación en el país era importante trabajar en radio o en televisión, es por eso que inició su carrera en la radio, a la que decidió renunciar este año para emprender su proyecto personal.

“Estoy disfrutando mucho este momento, tengo tiempo para trabajar y pensar en lo mío, estoy dedicada por completo a mi proyecto personal que es este podcast, realizo dos episodios a la semana y eso me lleva tiempo, y lo demás lo comparto como influencer en mis redes sociales”, agregó Johanna, quien además amplió los detalles de este atrevido proyecto en la siguiente entrevista.

¿Cómo elije los temas de los que va a hablar?

Es muy relativo, porque mi encabezado del podcast es: ¨Hablamos de lo que es tendencia en CR¨, pero la realidad es que me enfoco mucho en mi público primario que son las mujeres, 70% mujeres y 30% hombres, entonces toco temas de pareja, sexualidad y empoderamiento femenino. Muchas veces son las mismas chicas que me escuchan las que me proponen un tema, me cuentan alguna historia que les está pasando, me piden consejos sobre sus relaciones, y eso me hace sentir bien, pero a la vez, con mucho peso en lo que les respondo porque no soy profesional de la salud mental ni mucho menos, pero como comunicadora siempre he creído que tenemos una responsabilidad bien grande con lo que decimos.

¿Por qué cree que es importante hablar de temas que a veces son tabú, por ejemplo, los fetiches sexuales que es uno de los temas de su podcast?

Creo que es importantísimo, recuerdo que cuando estaba en el colegion ni siquiera a mis 20s escuchaba hablar a alguien con naturalidad sobre estos temas, yo nunca encontré algo así, incluso hasta con amigas era raro conversarlo. Me he dado cuenta que la porno en un 80% está hecha para hombres, y eso es lo que nos enseñan realmente, o a lo que estamos acostumbradas, a que ellos disfruten mientras a nosotras se nos da lo mínimo.

Me encanta hablar de estos temas como si se lo estuviera hablando a mi grupo de amigas hoy con 30 años, tengo la madurez, la propiedad, experiencia e investigación para empoderar a las demás mujeres en temas de sexualidad, así como lo he logrado hacer con mi vida propia, en muchas ocasiones busco sexólogas que hablen sobre el tema, y también las invitadas con sus audios nos brindan bastante material.

¿Cuál ha sido el tema que le ha llegado a lo más profundo del corazón y, por qué?

Creo que sin duda hablar de femicidios, machismo y la mofa que existe hacia las mujeres en el ámbito social y laboral.

Cuando hice mi denuncia pública en contra del comediante Gustavo Peláez, que se refirió a mi como tonta y hueca en su programa, me dio tanta rabia, que con mi denuncia solo buscaba visibilizar este tipo de violencia en contra de las mujeres y en el camino de todo ese momento mediático, me di cuenta de la cantidad de mujeres que pasaban lo mismo todos los días, en sus trabajos, en sus familias, en sus grupos de amigos y demás.

Costa Rica es un país sumamente machista que tiene que cambiar de mentalidad pronto. Una mujer que le responde a los hombres, o a la sociedad, de una manera en la que ellos no están de acuerdo, es una mujer arrogante y juega de viva, pero todas esas mujeres que no nos quedamos calladas nunca, tenemos una opinión fuerte y segura sin importar a quien incomode.

Entonces sin duda el tema del machismo y el rol de la mujer en la sociedad me llega mucho.

¿Cuál ha sido el tema con el que se ha sentido más cómoda, cuál es el que la ha gustado más desarrollar?

Mi tema favorito fue sin duda Only Fans, disfruté mucho que las chicas me contaran su experiencia de vida en la aplicación. Hoy por hoy la gente está buscando cómo por medio de redes sociales o plataformas vender servicios, de hecho, creo que ha sido mi podcast más escuchado hasta el momento.

¿Qué la llena de orgullo?

Mi principal logro es la comunidad fiel de mujeres que he alcanzado, mi público en IG es 60% hombres y 40% mujeres, una comunidad femenina muy grande de la cual me siento orgullosa y que creció con mucho trabajo y esfuerzo.

¿Cuál ha sido hasta el momento la prueba más dura por la que ha pasado a nivel laboral?

Qué me hayan tratado de humillar como mujer públicamente, de lo cual aprendí mucho. Muchas personas pensaron que de fijo yo estaba feliz en la posición de ganadora en ese juego mediático, pero realmente fue una semana completa en la que tuve mucho miedo de enfrentarme a alguien consolidado en este medio, a un canal fuerte, sentí mucho miedo por lo que estaba haciendo, pero me enseñó mucho, a empoderarme más como mujer, a dar una lección social de no quedarnos calladas nunca y no dejar que ninguna persona busque degradar el trabajo que tanto nos ha costado.

¿Hacia cuál reto se dirige?

Quiero en algún momento dedicarme a presentar noticias, he pensando la posibilidad de abrir mi propio canal, y lo visualizo en un año o dos, soy comunicadora y eso es lo que realmente me apasiona en la vida, seguiré buscando maneras de innovar cada vez más con mi podcast en cada nueva temporada.