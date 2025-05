Johanna Villalobos: la voz que sacude las redes con temas que nadie más se atreve a tocar

Johanna Villalobos ha vivido varias etapas en su carrera profesional. Algunas personas la recuerdan por sus inicios en el programa 4Music y otras la identifican como la voz simpática de Los 40. También dejó huella durante su paso por VM Latino, canal que impulsó de forma definitiva su carrera.

Actualmente, su nombre se asocia con un pódcast que, para ciertos sectores, resulta “polémico”. Sin embargo, ese no es el término que ella usaría; pues lo define más bien como un espacio donde se tocan temas que nadie más se atreve a plantear.

Para sustentar su visión, Villalobos menciona ejemplos concretos: en las revistas matutinas, por ejemplo, no se abordan temas como la vida de las trabajadoras sexuales en San José o las experiencias de personas que obtienen ingresos mediante OnlyFans.

Son tópicos que, en televisión abierta, podrían considerarse controvertidos, pero que forman parte de las conversaciones cotidianas en redes sociales. Desde hace casi tres años, su pódcast ha buscado dar voz a esas realidades.

Johanna Villalobos redefinió su carrera con un pódcast que explora lo que nadie se atreve a mencionar en televisión, desde historias de vida hasta temas sociales. (Cortesía/Cortesía)

Muy segura de su idea, Villalobos tomó la decisión de abandonarlo todo para dedicarse de lleno a este proyecto. El impulso final vino de una amiga que, en ese momento, producía el reconocido pódcast Se regalan dudas.

“La idea nació en pandemia. Me pregunté: ‘¿Qué hago yo como persona?’. La pandemia nos sacudió. Desde entonces, los temas que he tratado en el pódcast siempre se han relacionado con aquello de lo que nadie habla”, afirmó Villalobos.

“Muchas personas dicen: ‘Ay, es que ella es polémica’. Pero yo pienso: ‘Puña, no es polémico hablar de un tema que nadie toca’. Por ejemplo: cómo tener una relación en tiempos de redes sociales. Eso no se ve en televisión. Y ahí es donde está mi comunidad. Por eso me da risa que durante tantos años me hayan llamado así. Yo no me considero polémica”, expresó la comunicadora.

Johanna Villalobos inició su proyecto cuando en Costa Rica apenas existían cuatro pódcast. Tres de ellos eran producidos por TD Más y ya no están disponibles. El suyo, en cambio, sigue vigente y encabeza las listas de popularidad.

En los primeros dos años, grabó los episodios desde el clóset de su habitación o bien en la sala de su casa. En esos días utilizó audios que le enviaban sus propios seguidores y esa dinámica le permitió construir una comunidad fiel que aún la acompaña.

Desde hace casi tres años, Johanna Villalobos dejó su trabajo en medios para dedicarse por completo a su pódcast. (Cortesía/Cortesía)

Durante el último año y medio, el proyecto se transformó, pues Villalobos incorporó el formato en video. Hace pocos días, YouTube le notificó que su canal superó el millón de visualizaciones, mientras que en Spotify su pódcast acumula más de dos millones de reproducciones.

“Con estas últimas temporadas me di cuenta de que muchos temas afectaban directamente a personas del medio. Eran los mismos temas que yo trataba en el pódcast. Entonces pensé: ‘Vamos a darle un giro a esto’. Para mí, en cada temporada es importante agregar algo diferente, aunque sea un detalle pequeño. Eso lo mantiene fresco”, explicó la comunicadora.

Ha recibido en su estudio a personalidades del espectáculo, la música y el deporte nacional. Entre sus invitados destacan Lynda Díaz, con quien conversó sobre si las críticas destruyen o fortalecen. También habló con Mauricio El Chunche Montero sobre Liga Deportiva Alajuelense.

Con Diego Miranda, alcalde de San José, abordó preguntas que circulaban con frecuencia en redes sociales. Además, entrevistó al artista Toledo para repasar su trayectoria. En otro episodio logró reunir a figuras recordadas de la televisión nacional, como las expresentadoras de A todo dar, y a las hermanas Nadia y Nicole Aldana.

En el resto de sus episodios, junto a otras personalidades, Villalobos ha abordado otros temas como: Cuando ser mamá se convierte en contenido, ¿Le tenemos miedo a envejecer? y ¿Por qué hay tanto soltero en Costa Rica?, entre otros.

Cuidar la privacidad

Si algo ha aprendido Johanna Villalobos durante su tiempo en redes sociales es a identificar cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Esa misma filosofía la aplica con sus invitadas. No le interesa indagar en detalles que vulneren la intimidad de las personas.

“Siempre empiezo diciéndoles: ‘Bueno, chicas, vamos a hablar de esto. Si en algún momento quieren que algo no se diga o no se incluya, me lo dicen. Esto se edita’. Pero nunca he tenido ese problema. Creo que soy muy cordial. Siempre me siento con ellas y la idea es conversar como si estuviéramos con una amiga”, explicó.

En su pódcast ha grabado cientos de conversaciones, pero hay dos que la marcaron de forma especial.

“La que más me impactó fue cuando entrevisté a unas señoras que aún ejercen la prostitución en San José. Tenían entre 45 y 50 años. Me contaron que todavía trabajan en las calles. Incluso hay mujeres mayores de 60 años que siguen en ese oficio. Eso me pegó bastante”, relató.

Otro momento significativo ocurrió cuando conversó con adultos mayores de más de 70 años. Compartieron consejos de vida sobre lo que harían diferente y lo que volverían a repetir. Fue una experiencia muy emotiva que todavía guarda con cariño.

Johanna Villalobos es periodista y creadora de contenido. En su pódcast aborda temas como prostitución, envejecimiento, maternidad y relaciones digitales, que rara vez se tratan en medios tradicionales. (Cortesía/Cortesía)

Redefinirse a sí misma

Villalobos encontró en su pódcast una nueva versión de sí misma: más madura, enfocada y con una meta clara. Quiere que lo que resalte sea su trabajo.

“Antes de tener un pódcast, sí, trabajaba en medios, pero me sentía un poco perdida. No me había encontrado a mí misma, no sabía bien quién era. En ese momento publicaba mucho contenido, muchas fotos, tal vez porque uno pensaba: ‘Bueno, aquí me veo bonita, voy a subir esta’. Pero si revisás mi perfil ahora, ya no hay nada que tenga que ver con mi vida personal”, explicó.

Esto se debe a que buscó alejarse de frases que la acompañaron durante mucho tiempo en su carrera profesional.

“No quiero ser la típica influencer que es bonita y ya. Ese era un comentario que me perseguía: ‘Ay no, no tiene nada que ofrecer. Qué pereza esta fresa. No tiene nada inteligente que decir’”, expresó.

Por esa razón, decidió transformar por completo su contenido y dejar de publicar sobre su vida privada, algo que antes sí hacía.

“La Johanna que era hace cinco años no es la misma que soy hoy. Me describo como una persona a la que le gusta hablar de temas sociales sensibles”, finalizó.

Villalobos se siente orgullosa de que su pódcast sea escuchado, sobre todo, por mujeres. Su comunidad creció con ella y también su voz.