‘Ahora sí me muestro tal como soy’: Elena Correa deja atrás las críticas y apuesta por la música y la fe

La Miss Costa Rica 2017, Elena Correa, inicia una nueva etapa en su vida tras dos “años caóticos” , como ella misma los describe. Ahora busca un cambio, se acerca a Dios, se dedica de lleno al canto y deja atrás la imagen de una Elena distante. Quiere mostrarse tal como es, sin filtros.

Recientemente, ha compartido variado contenido en TikTok, donde explora facetas poco conocidas. Por ejemplo, publica recetas, muestra su día a día y deja ver su personalidad extrovertida, llena de risas y nuevas experiencias.

La idea surgió luego de una visita a la playa. “Una amiga me dijo: ‘¿Por qué no sube videos cocinando?’. Me vio preparando algunas cosas y me preguntó: ‘¿Usted sabe hacer esto?’. Yo le respondí que sí, porque mi abuelita me enseñó hace muchos años”, contó en entrevista con La Nación.

Desde entonces decidió compartir más sobre sus intereses en redes sociales. “Empecé a sentir una cercanía con la gente”, afirmó.

La cocina es una de sus pasiones. Incluso, asegura que de no haberse dedicado al canto, probablemente habría optado por la gastronomía.

Estos videos le han permitido cambiar la percepción que algunos tenían sobre ella. Al inicio sintió temor de mostrarse con tanta transparencia, pero ahora disfruta la conexión con su audiencia.

“La perspectiva de la gente sobre Elena Correa ha cambiado. El otro día alguien me dijo: ‘Amo sus videos de TikTok cocinando’. Hasta yo misma me sorprendo. Me siento muy contenta porque ahora sí tengo la oportunidad de mostrarme tal cual soy. Soy una mujer común y corriente (...) Amo los animales. Creo que antes lo mantenía solo para mí y ahora que puedo compartirlo, me encanta”, expresó.

Publicar estos videos no solo le permitió ampliar su audiencia, sino también reflexionar sobre su vida, sus decisiones y sus miedos de mostrarse con la transparencia de ahora.

“Siento que si desde hace años me hubiera mostrado tal como soy, me habría evitado muchas cosas. El problema era que la gente no sabía quién era la verdadera Elena. Tenían una imagen ficticia de mí. A veces leía comentarios y pensaba: ‘Pero yo no soy así’. Si hubiera hecho esto antes, muchas cosas no habrían pasado o habrían sido menores”, comentó.

Correa considera que existió mucha desinformación sobre ella, pero asegura que no le da demasiada importancia a los comentarios. Se define como una persona familiar que busca ser feliz y seguir conectada con su público.

La Miss Costa Rica 2017, Elena Correa, toma clases de canto desde noviembre de 2024. Tiene como meta mejorar su técnica vocal y deslumbrar luego en los escenarios. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Año caótico

El año 2024 estuvo lleno de altibajos para la empresaria. La pérdida de su padre, el 27 de julio, fue el golpe más duro. Él sufrió una complicación de salud durante un viaje a Colombia.

“Extraño muchísimo a mi papá. Lo he compartido en redes sociales porque nunca imaginé que, cuando fui a Colombia a buscarlo, sería para traerlo como lo traje. Yo pensaba traerlo vivo y no lo logré. Para mí fue un shock muy grande. Luego me robaron a mi perrito y también sufrí el asalto en mi casa”, relató.

En octubre, un grupo de hombres armados irrumpió en la vivienda de la Administradora de Empresas . Le sustrajeron joyas, dinero en efectivo y su vehículo, un Porsche. Tras esos momentos difíciles, encontró consuelo en la fe.

“Todos los días me acerco a Dios. No es solo ir a la iglesia los domingos, también escucho videos sobre la palabra de Dios, sigo a pastores, leo la Biblia y oro constantemente”, afirmó.

Agradece que durante el robo no ocurrió algo peor. Siente que su conexión con Dios la protegió. Mantiene su práctica de “iglesia virtual” y busca fortalecer su relación espiritual cada día.

En julio de 2024, Elena Correa perdió a su padre y, posteriormente, sufrió un asalto en octubre. La ex Miss Costa Rica asegura que ambas situaciones la llevaron a acercarse más a Dios y mantener una relación diaria. (Jorge Navarro para La Nacion )

Entre la música y las críticas

Correa reveló que, a finales del año pasado, firmó con la disquera independiente Alterna Records , donde trabaja en nueva música con el objetivo de hacer del arte su profesión.

“Ahorita estoy con una disquera, gracias a Dios y a todo lo que pasó el año pasado. Sé que algunas cosas necesitaban más trabajo antes, pero ahora estamos enfocados en la música. Tenemos varias canciones en proceso y pronto daremos más detalles”, explicó.

Desde noviembre de 2024 toma clases de canto dos o tres veces por semana. Reconoce que tenía aspectos por mejorar y se ha dedicado a perfeccionar su técnica vocal.

El año pasado, tras enfrentar diversas dificultades, se preguntó: “¿Qué hago ahora?”. Entonces decidió retomar el canto con mayor enfoque. Lanzó tres canciones, incluyendo una dedicada a su padre, y ahora trabaja formalmente en su carrera artística junto a su disquera.

Alterna Records también impulsa proyectos de escasos recursos para ayudar a artistas, niños y personas que buscan salir adelante en distintas áreas del entretenimiento.

Este compromiso con la música y la labor social la ha motivado a seguir adelante. “Siempre quiero estar en obras de beneficencia. Desde Miss Costa Rica es algo que me ha llenado y quiero seguir haciéndolo”, afirmó Correa.