Johanna Villalobos habla con ‘El País’ de España sobre su foto alterada con inteligencia artificial

La podcaster Johanna Villalobos fue entrevistada por reporteros del medio español El País para la realización de un reportaje relacionado con la inteligencia artificial (IA). Esto se debe a que hace meses fue víctima de la manipulación de imágenes con contenido explícito por parte de terceros.

Johanna Villalobos expresó su molestia en sus redes sociales cuando fue víctima del mal uso de la inteligencia artificial.

Villalobos compartió en sus historias de Instagram que estaba teniendo una conversación con el medio europeo sobre el tema de la IA y bromeó al decir que en su cuenta siempre ocurría algo distinto.

“Todos los días acá en mi Instagram es como una nueva aventura, pero bueno, les cuento que estoy en una entrevista con el medio de comunicación español El País, que vino con su periodista y con su fotógrafo”, explicó la comunicadora.

Además, Johanna mencionó que la entrevista se centra en lo que le sucedió hace un tiempo y que los periodistas se desplazaron hasta su lugar de residencia actual.

“Van hacer un reportaje sobre el tema de inteligencia artificial con relación a lo que me pasó, ya hace como tres meses y vinieron a entrevistarme en el deck de mi casa entonces ahorita les enseño un poquitito desde España”, afirmó la periodista.

En la siguiente historia, Johanna aparece en la entrevista y comentó en el post que también le tomaron fotos para el mismo proyecto periodístico.

Johanna Villalobos fue entrevistada para El País de España

Hace unos meses, Johanna Villalobos denunció que desconocidos utilizaron la inteligencia artificial para editar una foto suya que había publicado en sus redes sociales, quitándole la ropa, y la imagen circuló en grupos de WhatsApp.

“El día de ayer me llega un mensaje a mi Instagram de una chica diciéndome que qué linda me veía en una foto. Entonces yo me meto a ver y era una foto mía literal sin ropa. Yo cuando vi la foto dije: ‘¿qué es esto?’”, aseguró Villalobos en ese momento.

“Llevo 10 años trabajando en este medio de comunicación, en radio, tele y redes sociales ahora. Soy periodista graduada y siempre, toda la vida, he procurado tener demasiado cuidado porque mi trabajo me interesa mucho y quiero seguir viviendo de esto”, explicó la podcaster.

Johanna Villalobos fue víctima de edición con IA en esta fotografía que había publicado en sus redes sociales.

Después de lo que le ocurrió a Johanna, otras figuras públicas costarricenses también fueron víctimas de actos similares, como Katherinne González, Melissa Mora, Nadia Aldana, Johanna Solano, Glenda Peraza, Viviana Calderón y Keyla Sánchez. Todas ellas expresaron su disgusto y enojo ante este tipo de acciones repulsivas.

Expertos señalan que la divulgación de imágenes explícitas sin el consentimiento de la persona retratada es un delito, ya sean reales o generadas mediante inteligencia artificial.

“Tratándose de imágenes elaboradas mediante IA puede haber una línea muy tenue entre realidad y lo que no es, ya que quien recibe u observa una imagen no sabe qué es artificial y qué es real; de manera tal que cualquier representación humana, por ejemplo, un desnudo, podría confundir a la opinión pública y afectar la imagen, intimidad y reputación de una persona”, explicó el abogado penalista Federico Campos en una conversación con La Nación cuando se trató el caso de Villalobos.